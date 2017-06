¿Por qué Navalni decidió radicalizar la protesta?

Virginia Hebrero

Moscú, 13 jun (EFE).- El líder opositor Alexéi Navalni, que aspira a disputarle a Vladímir Putin la presidencia de Rusia en las elecciones de 2018, dividió ayer a sus seguidores con una extraña jugada que buscó, al parecer, radicalizar el pulso que mantiene con el Kremlin.

"Navalni apuesta por una rápida politización... Marca el ritmo, es comprensible, tiene poco tiempo. Para final de año tiene que lograr suficiente nivel de conflictividad política", dijo el comentarista político Gleb Pavlovski al periódico "Védomosti".

El opositor había convocado en Moscú una manifestación contra la corrupción gubernamental para el 12 de junio, coincidiendo con el Día de Rusia, y la marcha fue autorizada por el Ayuntamiento en la avenida Sájarov, una zona que últimamente acoge protestas de los afectados por el "plan de renovación" de la vivienda que implicará el derribo de unos 4.000 edificios.

Pero de forma sorprendente, la noche anterior Navalni anunció en su web que cancelaba esa marcha convocada por su Fundación Contra la Corrupción y llamaba a acudir a la calle Tverskaya, en el mismo corazón de la ciudad y frente al Kremlin.

En ese mismo lugar todo estaba preparado -cierre del tráfico, barreras de seguridad, presencia policial- para acoger el festival "Tiempos y Épocas", una recreación de diversas etapas históricas al que se esperaba la asistencia de cientos de miles de personas.

El cambio fue considerado como "una provocación" por las autoridades, que advirtieron que la policía no permitiría "pancartas ni eslóganes", y el líder opositor no pudo ni acercarse tras ser detenido en el mismo portal de su casa.

Mientras, comenzaban a llegar a la plaza Pushkin y la calle Tverskaya varios miles de manifestantes, muchísimos jóvenes, y se empezó a corear "Putin, ladrón", "Rusia sin Putin" o "La corrupción nos roba el futuro".

Lo que empezó como una marcha pacífica pronto se transformó en un tumulto y en una batalla campal, donde los antidisturbios se emplearon a fondo y detuvieron a unas 700 personas, entre manifestantes, paseantes y algún periodista.

Pero entretanto, unas 2.000 personas habían acudido al lugar autorizado, donde se celebró un pequeño mitin y también hubo algunas detenciones, mientras observadores y medios especulaban sobre los motivos del cambio de planes de Navalni.

En la avenida Sájarov la primera oradora fue la abogada Violetta Volkova, que no ocultó su decepción con Navalni.

"No creáis, digamos así, a los políticos de dos caras. A vosotros os invitaron a venir hoy aquí, pero nadie ha venido aquí con vosotros. Para mí esto es una puñalada en el corazón", dijo.

Por cierto que, frente al motivo alegado por Navalni para cambiar el lugar de la protesta -que ninguna empresa les proporcionaba el montaje de un escenario ni equipos de sonido por presiones oficiales-, según medios que cubrieron ese acto "el escenario no era malo y a una distancia de 100 a 200 metros se escuchaba perfectamente".

La siguiente en hablar, Lora Mitt, representante de los afectados por el plan de derribo de las "jruschovkas" (casas construidas durante la época del líder soviético Nikita Jruschov, 1953-1964) hizo un llamamiento a permanecer allí y no ir a la Tverskaya.

"Cada una de nuestras casas (que serán derribadas) son una gran corrupción de las autoridades municipales de Moscú. Pero no es correcto ir a fastidiar la fiesta al resto de la gente que pasea por la Tverskaya. Nosotros somos gente legal, que compramos nuestros pisos legalmente... El mitin autorizado está aquí, el no autorizado allí, donde Navalni", aseguró.

Especialmente dramático fue lo ocurrido con la activista Yulia Galiámina, que después de la avenida Sájarov se dirigió a la Tverskaya, donde recibió un puñetazo por parte de un antidisturbio y se encuentra hospitalizada con conmoción cerebral y un diente roto.

"Yo no tengo miedo de ir a un mitin no autorizado. He ido a muchos desde 1988. Pero considero que no se puede tratar a la gente como si fueran soldados, moviéndoles a golpe de silbato", escribió.

"Si quieres llevar a cabo una acción radical, anúnciala y hazla, allí irá gente como yo que no tiene miedo, pero cambiar el formato de la noche a la mañana es no respetar a la gente", añadió.

Para Galiamina, "la gente se politiza despacio, se radicaliza poco a poco. Nosotros tenemos que cambiar la sociedad y no discutir con funcionarios del ayuntamiento, eso es solo una táctica, pero cambiar la sociedad es una estrategia de responsabilidad".

A ese respecto, el analista Andrei Kolesnikov opinó que Navalni está radicalizando a propósito la protesta, y los expertos destacan la juventud de los manifestantes, en 70 por ciento menores de 30 años. EFE