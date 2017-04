Portavoz del EI pide firmeza a sus "soldados" en la lucha contra "enemigos"

El Cairo, 4 abr (EFE).- El portavoz del grupo terrorista Estado Islámico (EI), Abu Hasan al Muhayir, instó a los "soldados del califato" a que se mantengan firmes y tengan paciencia en la lucha contra Estados Unidos y los países "apóstatas" de occidente y oriente.

En un vídeo difundido hoy por internet, cuya autenticidad no pudo ser comprobada, el portavoz del EI llama a los miembros a que no renuncien a la lucha y a que no se "ablanden" ante el enemigo, en alusión a EEUU, los kurdos, Turquía y los países implicados en la lucha contra ese grupo terrorista.

La intervención de Al Muhayir se produce un mes después de que fuentes militares iraquíes aseguraran que el máximo líder del EI, Abu Bakr al Bagdadi, se había despedido de sus seguidores en un discurso escrito distribuido en la ciudad iraquí de Mosul en el que admitía la derrota de sus fuerzas frente a las tropas gubernamentales.

El portavoz del grupo yihadista subrayó que "un Estado" cuyos miembros no temen la muerte no puede ser derrotado, ya que todos aspiran a morir en la lucha.

En referencia a EEUU, el portavoz dijo que dicho país llevó a cabo grandes esfuerzos materiales y económicos para derrotar al EI, pero que se convirtió "en el hazmerreír" y "fue presa de los soldados del califato".

Asimismo, Al Muhayir declaró a los combatientes que luchan en Mosul y Tel Afar (Irak) y en Raqa y Alepo (Siria), así como en otras partes, que el "califato" está atravesando por "la fase más grande de la historia" del yihadismo.

Por eso les pidió que nunca se rindan y que tengan fe porque solo "se muere una vez" y se debe morir con dignidad.

Además, les aconsejó que no dejen ni un palmo de tierra sin convertir en un infierno, poniendo bombas, realizando bombardeos y destruyendo todas los rincones.

El mensaje del portavoz yihadista, el segundo desde que asumió este cargo el año pasado, coincide con el retroceso del EI tanto en Siria como en Irak.

En este último país, ya solo controla el 30 por ciento de la ciudad de Mosul (norte), su principal bastión en el autoproclamado califato, donde es acosado por las fuerzas de seguridad. EFE