Presentan iniciativa de ley para no juzgar crímenes de guerra en Guatemala

Guatemala, 6 nov (EFE).- El diputado opositor Fernando Linares Beltranena presentó hoy una iniciativa de ley con la que se busca dar amnistía a los miembros del Ejército e insurgentes que participaron en el conflicto armado interno de Guatemala (1960-1996).

Este proyecto de ley, apoyado por varios congresistas, busca reformar el decreto número 145-96, la Ley de Reconciliación Nacional, explicó el parlamentario del Partido de Avanzada Nacional (PAN).

"A pesar de que hay 63.000 delitos cometidos por la insurgencia, solo una persona está detenida. Sin embargo, hay 72 oficiales, especialistas y soldados en la cárcel", manifestó Linares, quien denunció un "sesgo y parcialidad".

"Lo más importante es que no se han respetado los derechos humanos de la no retroactividad, que haya pena sin delito previo, que no se respete el debido proceso de los tribunales militares. Se dio una amnistía general para ambas partes, de lo contrario ninguna hubiese firmado", enfatizó.

Su compañero de bancada, Manuel Conde Orellana, dijo que este lunes es "un día importante para Guatemala", ya que este proyecto de ley busca "asegurar la reconciliación".

"No se podía pensar en una reconciliación si es una que no pueda unir a todos guatemaltecos, nuestro deber es trabajar para que esta iniciativa logre los votos necesarios", resumió sobre esta iniciativa, que cuenta con la firma de 13 diputados.

El año pasado, el jefe del Estado Mayor de la Defensa de Guatemala, el general Alfredo Sosa, presentó un recurso ante la Corte de Constitucionalidad en el que pedía que se eliminara un artículo que permite el procesamiento de militares por los delitos de genocidio y desaparición forzada, pero el tribunal lo desestimó.

El recurso lo había presentado Sosa después de que 14 militares retirados fueran detenidos en enero por al menos 558 desapariciones forzadas en regiones del norte de Guatemala en la década de 1980, un caso que está a la espera de que se le asigne Tribunal para que empiece el juicio.

Uno de los implicados es el general retirado Manuel Benedicto Lucas García, ex jefe del Estado Mayor del Ejército y hermano del fallecido presidente de Guatemala (1978-1982), Fernando Romeo Lucas García. EFE