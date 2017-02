Presidente alemán cree decreto de inmigración de Trump "no es digno de EEUU" El presidente alemán, Joachim Gauck, consideró hoy que el reciente decreto sobre refugiados e inmigrantes aprobado por el presidente de EEUU, Donald Trump, "no es digno de los Estados Unidos" y afirmó que comprende que muchos de los ciudadanos de ese país no lo acepten fácilmente.