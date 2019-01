Presidente del comité olímpico nipón niega supuestos sobornos para olímpicos de Tokio 2020

El presidente del Comité Olímpico de Japón (JOC), Tsunekazu Takeda, negó haber cometido sobornos para favorecer la candidatura de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 después de la investigación abierta sobre el caso en Francia.



En una rueda de prensa convocada en la capital nipona, Takeda volvió a rechazar los cargos presentados contra él por la fiscalía francesa por "corrupción activa", debido a la presunta compra de votos que llevó a que la candidatura tokiota se impusiera en 2013 a Madrid y Estambul.



"Continuaré cooperando plenamente con las autoridades francesas y haré todos los esfuerzos posibles para poder demostrar mi inocencia", dijo Takeda durante una breve intervención.



El dirigente del JOC no admitió preguntas de la prensa y no quiso dar más detalles del caso debido a que este se encuentra bajo investigación, según explicó un portavoz del comité olímpico nipón.



Takeda, considerado uno de los principales artífices de la victoria de la candidatura tokiota, reiteró así su inocencia tras afirmar el pasado viernes en un comunicado que las transferencias que investiga la justicia francesa fueron legítimas.



El origen de las sospechas es el pago realizado por la candidatura tokiota a la consultora con sede en Singapur Black Tidings, por valor de 230 millones de yenes (1,8 millones de euros/2,12 millones de dólares) y realizada poco antes de la designación de Tokio como sede olímpica para 2020.



Las autoridades francesas creen que esta transferencia oficialmente destinada a la elaboración de dos informes pudo servir para sobornar a miembros africanos del Comité Olímpico Internacional a través de dicha empresa de cara al voto en Buenos Aires que dio a la capital nipona las próximas olimpiadas.



Takeda afirmó que este pago fue "una remuneración adecuada por un trabajo de consultoría", y señaló que todos los documentos relacionados ya fueron objeto de una investigación encargada en 2016 por el Gobierno nipón y en la que no se halló ninguna irregularidad.



Black Tidings está vinculada a Papa Massata Diack, hijo del expresidente de la Federación Internacional de Atletismo (IAAF, siglas en inglés), Lamine Diack, quien dimitió en 2014 de su cargo en dicho organismo internacional tras un escándalo de sobornos por el dopaje en Rusia.



Los investigadores franceses sospechan que el dinero nipón circuló a través de esa empresa antes de llegar a los bolsillos del hijo de Diack, con objeto de que este aprovechara sus contactos entre los comités africanos para hacer campaña a favor de Tokio.



Fue precisamente la investigación abierta en 2016 contra el exdirigente senegalés y su hijo, ambos imputados en Francia por presunta corrupción, lo que puso de relieve esos pagos sospechosos y llevó a la justicia francesa a investigar también a Takeda.



Takeda, exjinete olímpico de hípica y bisnieto del emperador Meiji, preside el comité japonés desde 2001 y también ocupa actualmente los cargos de vicepresidente del comité ejecutivo de la organización para las próximas olimpiadas y de responsable de mercadotecnia del COI.