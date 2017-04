Psicólogo reitera razones para invalidar testimonio contra el español Ibar

Fort Lauderdale (EE.UU.), 6 abr (EFE).- La segunda jornada de una audiencia preparatoria del nuevo juicio al que será sometido el español Pablo Ibar en Florida se desarrolló hoy en un ambiente por momentos tensos entre el fiscal y un psicólogo contratado por la defensa con el fin de invalidar un testimonio del anterior juicio.

Pese a ello, el especialista Ronald Fisher se mantuvo firme en su posición de que, a partir de principios científicos, se puede afirmar que el testigo Gary Foy fue de alguna manera inducido a identificar a Ibar como la persona que vio en 1994 cuando salía de la casa de una de las víctimas de un triple asesinato.

Esa identificación fue importante para que Ibar fuera condenado a muerte en un juicio realizado en el año 2000 y anulado 16 años después por la Corte Suprema de Florida, por considerar que las pruebas existentes contra él eran "escasas" y "débiles".

Ibar debe ser juzgado de nuevo por el mismo caso y la defensa trata de que el testimonio de Foy ya no sea tenido en cuenta, razón por la cual contrató a Fisher, quien fue interrogado hoy durante más de dos horas por Chuck Morton, que fue el fiscal del juicio del año 2000, y luego por el jefe del equipo defensor, Benjamin Waxman.

Fisher aseveró hoy que desde una perspectiva científica la "manipulación" de "variables" como la rueda de reconocimiento en la que Foy identificó a Ibar, la formulación de las preguntas que le hizo la Policía y el nivel de confianza del testigo, influyeron en la identificación que hizo.

Morton, por su parte, se dedicó a tratar de hacer aparecer los argumentos de Fisher como poco científicos, como especulaciones u opiniones a título personal, de una manera incisiva y machacona.

El juez Raaj Singhal llegó a molestarse con Morton por sus continuas objeciones cuando era Waxman el que interrogaba a Fisher.

Hasta le reprochó que no lo dejara seguir bien la argumentación con sus interrupciones, pues al fin y al cabo él, como juez, debe "tomar la decisión" sobre si el testimonio de hoy cuenta o no en el nuevo juicio, para el que aún no hay fecha.

Fischer, profesor de la Universidad Internacional de Florida, también se mostró visiblemente enojado con el fiscal Morton.

En un momento llegó a recomendarle que no utilizara términos científicos, porque, según dijo, lo estaba haciendo "incorrectamente".

Al igual que el primer día de la audiencia en los tribunales de Fort Lauderdale, a 48 kilómetros de Miami, estuvo Pablo Ibar, que ha pasado más de la mitad de sus 45 años en prisión y siempre ha defendido su inocencia.

Vestido con un traje azul en lugar del uniforme de presidiario con el que ha sido visto en tantas otras audiencias en su vida, Ibar se siente "como una persona", se siente que "es alguien", dijo a Efe su esposa, Tanya Ibar.

Ella y otros familiares también estuvieron hoy en el tribunal, para apoyar al que durante años fue el único español condenado a muerte en Estados Unidos.

Aunque el juicio fue anulado, Ibar, que tiene doble nacionalidad, española y estadounidense, sigue en prisión, ahora preventiva.

El sobrino del boxeador José Manuel Ibar "Urtain" fue condenado por los asesinatos del dueño de un club nocturno, Casimir Sucharsky, y las modelos Sharon Anderson y Marie Rogers.

Foy, que no ha asistido a estas audiencias, vivía en 1994 al lado de Sucharsky e identificó a Ibar como uno de dos los hombres a los que vio salir de la casa de su vecino y a bordo del automóvil de este al día siguiente de los asesinatos.

En la audiencia de este jueves, Fisher defendió ante el juez que la Policía de "manera intencionada o no" influyó en la identificación de Foy por la forma en que organizó tanto la rueda de reconocimiento como la rueda de fotografías, que, a juicio del psicólogo, se hicieron de una manera contraria a las normas de procedimiento.

También declaró que la Policía dio a Foy información previa a la identificación que "adulteró" la memoria de Foy.

El psicólogo ha expuesto hoy y ayer ante el juez que entre las personas que junto a Ibar participaron en la rueda de reconocimiento había tres jóvenes de menos de 20 años, lo que a su juicio es una "receta" para inducir a una identificación equivocada.

En cuanto a las fotografías que se le presentaron a Foy solo Ibar y otro aparecían sin afeitar, algo que también contribuye a "crear" una identificación, de acuerdo con el psicólogo.

También destacó el especialista que a Foy se le facilitó una copia de la foto del asesino que la Policía obtuvo de la cámara de seguridad de la casa de Sucharsky y usó para unas octavillas en las que se pedía a la gente información para capturarlo.

Todo ello produjo "una identificación artificial" porque "sugiere innecesariamente al testigo (Foy)" un reconocimiento, agregó Fisher. EFE