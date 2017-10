Puigdemont no aclara su futuro pero dice que no busca asilo político El expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont no aclaró hoy en una comparecencia ante la prensa en Bruselas cuál será su futuro inmediato, pero precisó que no busca asilo político y que regresaría a España si obtuviera "garantías" de un "juicio justo".