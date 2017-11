Puigdemont no se presentará ante el juez en España, según su abogado El expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont "no irá a Madrid" el próximo jueves para presentarse ante la Audiencia Nacional, porque su abogado cree que su cliente "no tendrá un juicio justo" en España, según unas declaraciones que hace dicho letrado al diario holandés NOS.