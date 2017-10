Puigdemont no tiene intención de esconderse en Bélgica, según su asesor El expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont no tiene intención de esconderse en Bélgica y no ha decidido si pedirá asilo, dijo hoy el abogado belga que le asesora desde su llegada este lunes a Bruselas, Paul Bekaert, en una entrevista en la emisora de radio flamenca "Radio 1".