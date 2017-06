Putin dice que en Rusia no hay discriminación contra las minorías sexuales

Moscú, 14 jun (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró que en Rusia no hay ningún tipo de discriminación a las minorías sexuales y subrayó que la ley contra la propaganda homosexual sólo quiere proteger a los menores, en el documental "Entrevista con Putin" del director estadounidense Oliver Stone.

El segundo de los cuatro capítulos del filme fue emitido anoche en la cadena "Showtime" de EEUU y será retransmitido por la televisión rusa a partir del 19 de junio.

"No tenemos ninguna limitación o represión por motivo sexual. Es más, muchas personas declaran abiertamente su orientación sexual no tradicional. Mantenemos el contacto con ellos. Muchos logran un gran éxito en sus carreras profesionales e incluso reciben premios estatales", dijo el jefe del Kremlin.

En cuanto a polémica ley rusa contra la propaganda homosexual entre los menores de edad, que entre otras cosas prohíbe las marchas del orgullo gay, "su lógica es dejar que los niños crezcan en un ambiente tranquilo, sin incidir en su conciencia", afirmó.

"Ya cuando crezca, puede decidir libremente cómo hacer su vida, incluida la sexual. Desde el momento en que (un menor) se convierte en mayor de edad, no hay ningún tipo de restricción", señaló Putin.

La ley contra la propaganda homosexual, símbolo de la homofobia en Rusia, fue promovida por políticos que se declaran religiosos, como el diputado Serguéi Milónov, que ha dicho de los gais que son personas "con tendencia al vicio y el pecado".

Preguntado sobre el sorprendente resurgimiento de la religiosidad en Rusia, Putin dijo que la fe ha llenado "el vacío" que quedó tras la caída de la Unión Soviética y la renuncia a la ideología comunista.

"Ese vacío no pudo rellenarse con ninguna otra cosa que no fuera la religión. No soy el responsable. Lo hizo el pueblo ruso", afirmó.

El mandatario ruso también respondió al realizador estadounidense sobre las razones por las que Rusia es un "Estado tradicional autoritario".

"Durante casi mil años nuestro Estado se construyó como una monarquía. Tras la revolución de 1917 llegaron al poder los comunistas y al frente del Estado se puso Stalin. Sólo a principios de los años 90 (del siglo pasado) se dieron acontecimientos que iniciaron una nueva etapa de desarrollo de Rusia", apuntó.

En opinión del líder ruso, "es imposible imaginar que de un día para otro tengamos el mismo orden que en Estados Unidos, Francia o Alemania". EFE