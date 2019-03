¿Qué sigue tras el resultado negativo que dejo la tercera votación del Brexit?

En diálogo con La W Radio, Sir Christopher Chope, abogado y parlamentario británico explicó los efectos de la tercera votación negativa, en la Cámara de los comunes, frente a un acuerdo para la salida ordenada de la UE, Brexit.

Según Sir Chope, parlamentario de ideología conservadora, Theresa May, primera ministra, intentó recurrir a mecanismos de disuasión basados en sembrar el temor al interior de los parlamentarios, no obstante, no le sirvió, admitiendo que pese a pertenecer al mismo partido de la premier, el votó de forma negativa.

Con la nueva votación negativa, el parlamento británico negó la posibilidad de extender la salida hasta el mes de mayo, fijando ahora como fecha para la salida el 12 de abril.

Según sir Chistopher Chope, se ha visto la cuestión del Brexit de un modo fatalista, y explicó que el cree que se podrá llegar a un acuerdo posterior a la salida entre Londres y Bruselas para buscar mitigar el impacto de la salida.

Explicó que, así como alertó el sector empresarial británico, la salida sin acuerdo llevará a un duro impacto en el corto plazo, pero explicó que al igual que en las relaciones personales, un divorcio, implica un duro golpe el día después de este, pero representa beneficios en el largo plazo; se recupera libertad.

El parlamentario no descartó que, tras esta nueva derrota, la primera ministra May pueda presentar la dimisión a su cargo, no obstante prefirió no aventurarse en dar nombres de posibles sucesores en el cargo. Afirmó que será el partido internamente quien vote y elija quien asumirá ese roll.

Para Sir Chope, no existe opción de un segundo referendo, no lo ve coherente y explica que ello solo alargaría más el proceso del Brexit.