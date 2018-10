¿Quién es Murad?, la joven que transformó en dignidad la humillación de los yazidíes

Nadia Murad, galardonada hoy con el Premio Nobel de la Paz junto con el congoleño Denis Mukwege, es la voz de la conciencia de los yazadíes, y la joven heroína que transformó en dignidad la humillación y la esclavitud a la que el grupo terrorista Estado Islámico (EI) sometió a su milenario pueblo.



Todo cambió para Nadia Murad el 3 de agosto de 2014. Aquel día la comarca iraquí de Sinyar, donde nació y creció la joven que hoy tiene 25 años, vio como una columna de vehículos del EI llegaban para iniciar una operación salvaje de sometimiento y de exterminio.

(Lea también: El congoleño Denis Mukwege y la yazidí Nadia Murad ganan el Nobel de la Paz)

Following her escape from IS, Peace Laureate Nadia Murad chose to speak openly about what she had suffered. In 2016, at the age of just 23, she was named the UN’s first Goodwill Ambassador for the Dignity of Survivors of Human Trafficking. @NadiaMuradBasee#NobelPrize pic.twitter.com/wgEjOxRHS9