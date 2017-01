Quirós: "cierre forzado" de diarios ha sido enfrentado "con dignidad"

Giovanna Ferullo

Panamá, 5 ene (EFE).- Todo indica que los teclados en la redacción de los diarios La Estrella de Panamá, uno de los más antiguos del continente con 167 años, y El Siglo, se apagan hoy, en un "cierre forzado" por una medida administrativa de EE.UU. que ha sido enfrentada con "dignidad hasta el último minuto", dijo a Efe su presidente, Eduardo Quirós.

Desde mayo pasado, el Grupo La Estrella y El Siglo (GESE) está afectado por restricciones a su operación comercial impuestas por el Tesoro de EE.UU. debido a la inclusión de su propietario principal, Abdul Waked, y su poderoso conglomerado Waked International S.A. (WISA) en la llamada Lista Clinton, por su supuesta vinculación con el narcotráfico.

A escasas horas de que expire una licencia de operación emitida hace 6 meses por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE.UU., todo indica que la "última edición" de La Estrella de Panamá y del rotativo El Siglo, "saldría a la luz pública el día viernes 6", dijo el presidente del grupo GESE.

"Nosotros nunca perdemos la esperanza", matizó, al ser preguntado sobre si ya descartaron la posibilidad de que el Tesoro de EE.UU. tome una decisión en favor de los rotativos antes de la media noche de este jueves, cuando vencerá la licencia.

Desde mayo pasado, las autoridades estadounidenses han aprobado dos licencias temporales de operación a los diarios, una por dos meses y otra por seis meses, que sin embargo no han evitado su "asfixia financiera".

"Nosotros hemos sostenido que la operación de los periódicos tal cual como existe hoy es inviable si no se resuelve el tema de la Lista Clinton", sostuvo Quirós, quien ya ha dicho antes que se requiere una solución definitiva que no es la venta de los diarios.

La venta de ambos rotativos ha sido planteada por la Embajada de EE.UU. en Panamá como "la vía legal" para que puedan seguir operando lejos de las sanciones de la Lista Clinton.

El Gobierno de Panamá, que ha expresado su "preocupación" por la situación de GESE y pidió en diciembre pasado a EE.UU. que prorrogue la licencia a los rotativos, ha dicho que una solución "a largo plazo" está en manos de la empresa panameña.

Ya Waked cedió a un fideicomiso la tienda por departamentos Felix B. Maduro para sacarla de la Lista Clinton y siguiera operando.

La directiva y los 250 trabajadores de GESE han enfrentado "con dignidad" la difícil situación en la que se encuentran, "y así lo vamos a hacer hasta el último minuto", declaró Quirós.

"Vamos a salvaguardar los derechos laborales de los colaboradores, vamos a proteger, con dignidad, el cierre impuesto y forzado de un diario con más de 167 años de fundado en Panamá", añadió.

La administración de GESE y sus trabajadores ya acordaron que "a partir del día viernes 6 iniciaríamos un proceso de mutuo acuerdo de finalización de la relación laboral".

El "cierre inminente" de GESE fue rechazado el miércoles por el Parlamento panameño, que emitió un resolución, tildada de "histórica" por Quirós, en la que expresó al Congreso de EE.UU. su "profunda preocupación" por la situación de los diarios.

Entre los considerando de la declaración, los diputados panameños citaron que las autoridades de EE.UU. "han aceptado, en reiteradas ocasiones, que los periódicos no están involucrados ni tienen vínculos con lavado de dinero o narcotráfico", por lo que "no existe sustento jurídico" para que estén "sometidos a los efectos de las sanciones aplicadas que implican su inminente cierre".

La medida adoptada por el Tesoro de EE.UU. "es una clara violación a los principios de la libertad de empresa, libertad de expresión y prensa, así como al derecho a la información de todos los ciudadanos", indicó el pleno parlamentario.

"La aprobación de una resolución, que utiliza por primera vez la diplomacia transversal, exigiéndole al Congreso de EE.UU. una participación con respecto a este tema, no solamente lo convierte en una resolución histórica si no que le da una envergadura a lo que representa La Estrella de Panamá en este país", aseveró Quirós.

Resaltó además que el apoyo demostrado a los dos diarios en los últimos 8 meses por los panameños "ha rebasado" cualquier expectativa.

"No hay asociación, gremio, grupo en Panamá que no se haya expresado de manera solidaria con los diarios, que no haya defendido la libertad de expresión", afirmó el presidente de GESE. EFE

