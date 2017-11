"The Way of Saint James" cuenta el viaje que unió a chicos de Miami y España

Miami (EE.UU.), 6 nov (EFE).- La experiencia de 10 chicos de Miami y 17 españoles que compartieron varias etapas del Camino de Santiago el pasado mes de junio fue plasmada en un documental que hoy se presentará en Miami con asistencia de algunos de sus protagonistas.

"The Way of Saint James" cuenta en imágenes el resultado de la iniciativa promovida por la Alcaldía de Miami, la Fundación International Studies y la universidad College for International Studies (CIS).

Alfonso Barral, representante de la Fundación en Estados Unidos, manifestó hoy a Efe que "la idea era dar la oportunidad de viajar y conocer otras culturas" a chicos y chicas de 14 a 17 años residentes en la zona de Miami y en riesgo de exclusión social.

Muchos no habían salido nunca de Florida o incluso de Miami, subrayó Barral, y lo que se trató es de ayudarles a expandir su mente, de premiarles por sus estudios y motivarles a seguir adelante.

"Me abrió la cabeza", señaló Abigail, una de las chicas de Miami que participó en el viaje de diez días, en unas declaraciones a Efe con motivo de la presentación del documental.

La joven de 17 años dijo que mientras caminaba junto a sus compañeros de ruta desde Sarria hasta Santiago de Compostela, la meta de esta peregrinación iniciada en la Edad Media, "estaba siempre pensando en muchas cosas, en la escuela, en el futuro".

"Me ayudó" hacer este viaje, concluyó la joven de origen cubano que es la única de sus cuatro hermanos que ha salido de Estados Unidos gracias a esta "oportunidad".

Abigail relató también que ahora tiene nuevos amigos españoles y estadounidenses con los que mantiene el contacto por internet.

Los chicos estuvieron acompañados en el viaje por un representante de la fundación y otro de la Ciudad de Miami.

En el documental se los muestra caminando y compartiendo el tiempo juntos en los pueblos por donde pasaron.

El Camino "me enseñó que cuando se empieza algo hay que acabarlo", señala en el documental otra de las chicas que viajaron desde Miami a España para "encontrar tu camino de la manera más antigua", como reza uno de las consignas de la iniciativa.

La Fundación International Studies está buscando ya que otro grupo de chicos viaje a España viaje a España el próximo verano y viceversa, señaló Alfonso Barral.

La Fundación, una organización sin ánimo de lucro creada en 2007 por la universidad CIS, realiza diversos programas en Miami para ayudar a jóvenes de familias de bajo recursos, la mayoría monoparentales, explicó Barral.

A través de entrenamientos de fútbol gratuitos que imparten en varios colegios públicos y parques de la comunidad tratan de inculcar valores y motivar a los chicos, además de enseñarles a cuidarse de si mismos, incluyendo una alimentación sana.

Actualmente la fundación cuenta con más de 120 chicos apuntados a esas clases de fútbol, una herramienta para la superación que la Fundación International Studies ya utilizó con éxito en programas en Mozambique.

La misión de la fundación es fortalecer los vínculos de unión entre España y Estados Unidos y convertirse en una institución de referencia para impartir enseñanzas del sistema educativo norteamericano en España, de la mano de uno de sus fundadores, la universidad CIS-The College for International Studies.

El objetivo de la Fundación International Studies es además complementar la labor de CIS, promoviendo iniciativas, e implementando proyectos y actividades que beneficien a la sociedad en general, y fomentando la participación de los estudiantes en actividades culturales y sociales.

CIS es una universidad estadounidense fundada en 1981 que ofrece programas de grado basados en el sistema educativo norteamericano, en Business, Communications, y Liberal Studies. CIS está acreditado por la Comunidad de Madrid como universidad extranjera en España. EFE

