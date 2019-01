Rechazan en Guatemala retención de investigador colombiano y piden justicia

Activistas humanitarios y autoridades indígenas ancestrales repudiaron la retención del investigador de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Yilen Osorio, y pidieron la captura de los funcionarios responsables de no permitirle el ingreso al país.



En un pronunciamiento público, una veintena de organizaciones y municipalidades indígenas calificaron de "vergonzosa" esa decisión de retener al investigador colombiano en el Aeropuerto Internacional La Aurora, de la capital.



Y exigieron a la fiscal general, María Consuelo Porras, que investigue y ordene la captura de Miguel Antonio Cantoral Dávila y de Irma Cruz Suntecún.



Ambos son delegados de Migración en el Aeropuerto Internacional La Aurora y "están cometiendo el delito de desobediencia y detención ilegal", aseguraron.



"Exigimos a los funcionarios incumplir órdenes evidentemente ilegales provenientes de sus superiores, entre estos el presidente (Jimmy Morales) y los responsabilizamos de cualquier daño que ponga en riesgo la seguridad e integridad física del señor Yilen Osorio", expresaron.



Las autoridades indígenas instan a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y a la de Constitucionalidad (CC) "evitar que se consuma un auto golpe de Estado, que convierte a Jimmy Morales Cabrera en dictador y busque asilo político para no ser juzgado.".



Calificaron de "vergonzosa" la actitud de no dejar ingresar al investigador de la Cicig con el fin de "encubrir" los actos de corrupción.



La Convergencia por los Derechos Humanos también repudió la "retención ilegal" de Osorio y piden a la fiscal general que actúe en contra de los supuestos responsables, entre ellos, la canciller Sandra Jovel y el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart.