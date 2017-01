Renuncia a ocupar puesto una integrante del equipo de Trump acusada de plagio

Nueva York, 16 ene (EFE).- Una integrante del futuro equipo del presidente electo de EE.UU., Donald Trump, Monica Crowley, anunció hoy su intención de renunciar a ese puesto, después de que se conocieran denuncias sobre el plagio en muchos de sus trabajos.

Crowley, una analista política de la cadena Fox News y columnista del diario conservador The Washington Times, había sido designada el pasado 15 de diciembre como directora sénior de comunicaciones estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional.

En un comunicado enviado a ese diario, Crowley dijo hoy que, "después de pensarlo mucho", había decidido no ocupar esa posición para quedarse en Nueva York "y buscar otras oportunidades".

Crowley, que inicialmente había acogido con entusiasmo la oferta, anunció hoy, al rechazarla un mes después, que seguirá "apoyando con entusiasmo" la agenda de Trump.

Poco después de que se conociera su nombramiento, la cadena CNN confirmó que en su libro "What the (Bleep) Just Happened?" ("¿Qué (pitido de censura) acaba de pasar?") se encontraron más de cincuenta ejemplos de partes plagiadas.

Fue tan escandaloso que la casa editorial retiró del mercado esa obra hasta que la autora revisara el material.

También se conocieron otros casos en columnas publicadas en medios de difusión y en discursos públicos. EFE