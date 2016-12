Resultados pruebas ADN no corresponden al de militares libaneses secuestrados Las muestras de ADN de los familiares de los militares libaneses secuestrados por el grupo terrorista Estado Islámico (EI) no se corresponden con los de los cadáveres no identificados encontrados en el oeste de Siria, anunció hoy la Seguridad Nacional del Líbano en un comunicado.