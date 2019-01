Retrasan una hora el anuncio de Trump sobre el muro y el cierre del Gobierno

El anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el muro en la frontera con México y el cierre gubernamental se ha retrasado una hora más de lo previsto, informó la Casa Blanca.



El mandatario reveló ayer en su cuenta de Twitter que iba a hacer "un gran anuncio sobre la Crisis Humanitaria" en la frontera sur y sobre el cierre administrativo este sábado a las 15.00 hora local (20.00 GMT), pero la Casa Blanca no lo había confirmado hasta ahora en la agenda diaria del gobernante.

En un comunicado, sin ofrecer los motivos del retraso, la sede de Gobierno señaló que Trump dará su discurso finalmente a las 16.00 hora local (21.00 hora GMT).



Esta mañana, el mandatario se ha trasladado a Dover (Delaware, EE.UU.) para reunirse con las familias de los cuatro soldados estadounidenses fallecidos esta semana en un atentado yihadista en el norte de Siria.



A su regreso a Washington y antes del discurso, Trump actuará de anfitrión en el Despacho Oval a las 14.45 hora local (19.45 GMT) en una ceremonia de nacionalización de ciudadanos.



Desde el pasado 22 de diciembre, el Gobierno federal de EE.UU. mantiene cerrado el 25 % de la Administración debido a la exigencia de Trump de incluir fondos para la construcción del muro en los presupuestos federales, una propuesta que ha chocado frontalmente con la nueva mayoría demócrata en la Cámara Baja.

Según revelaron anoche la cadena CBS News y el diario The Washington Post, Trump presentará una propuesta de acuerdo con los demócratas para acabar con el cierre administrativo, trazada durante conversaciones entre el vicepresidente Mike Pence, el yerno y asesor presidencial Jared Kushner y el líder republicano en el Senado, Mitch McConnell.



El presidente ha barajado la idea de declarar una emergencia nacional, una medida que le permitiría reasignar fondos de otras partidas hacia la construcción del muro, pero se ha mostrado reticente a dar ese paso.



De acuerdo con The Washington Post, no tiene previsto anunciar esa medida y prevé en cambio presentar un plan que considera que encajaría con algunas de las preferencias demócratas en lo relacionado con la seguridad en la frontera.



La parálisis de la Administración afecta a agencias de 10 departamentos del Ejecutivo, incluyendo Transporte y Justicia; así como a decenas de parques nacionales, y mantiene sin salario a 800.000 de los 2,1 millones de empleados federales.