Rivlin advierte que quien deslegitima a Israel impide la paz y se equivoca

Madrid, 7 nov (EFE).- El presidente de Israel, Reuvén Rivlin, admitió hoy que su país pueda ser objeto de críticas en el exterior, pero advirtió de que pasar de ahí al boicot y la deslegitimación impide la paz con los palestinos y supone situarse "del lado equivocado de la historia".

Rivlin hizo esta advertencia en su intervención en la sesión solemne de las Cortes españolas celebrada en el Senado con motivo de su visita de Estado, en la que elogió los vínculos entre los dos países y el potencial de colaboración que tienen por delante.

En su intervención ante los parlamentarios, Rivlin mostró su confianza en que España siga siendo una voz que defiende la importancia de la cooperación y que se opone a los boicots.

Fue en ese contexto cuando asumió que en el Parlamento español haya voces que critican, "a veces con un lenguaje excesivo", la política de Israel.

"Pero debemos distinguir claramente entre crítica y boicot. Quien intenta perjudicar al Estado de Israel a través del boicot y la deslegitimación socava con sus propias manos la posibilidad de llegar en algún momento a una solución del conflicto palestino-israelí y se encontrará al final del lado equivocado de la historia", dijo.

Consideró que ese conflicto es una "tragedia" para israelíes y para palestinos y que no se resolverá con boicots o decisiones unilaterales.

"No hemos tenido nunca, ni tenemos ni tendremos nada contra el Islam. Vivimos los unos junto a los otros, unos con otros. No habrá paz hasta que no comprendamos que no estamos condenados a convivir, sino predestinados a convivir como árabes y judíos", añadió.

Pero explicó que nunca podrán renunciar a la protección de un Estado de Israel "democrático y judío".

Rivlin destacó la respuesta de ambos países al terrorismo evitando medidas legislativas antidemocráticas.

Tras los atentados de marzo de 2004 en Madrid y los del pasado agosto en la región de Cataluña (noreste), España "no se ha dejado llevar por la histeria ni por el populismo" y ha actuado "con eficacia y mano fuerte salvaguardando la democracia y tolerancia de la sociedad española".

Tras recordar que Israel lleva 70 años enfrentándose a atentados y guerras, dijo que ningún Estado debe permitir que el terrorismo "disfrute el sabor del triunfo".

"Israel siempre ha anhelado la paz con sus vecinos", resaltó antes de elogiar la Conferencia de Madrid con la que se inició el proceso de paz palestino-israelí. EFE

