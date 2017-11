Rivlin reivindica un Israel "democrático y judío" con derecho a protegerse

Madrid, 7 nov (EFE).- El presidente de Israel, Reuvén Rivlin, reivindicó hoy la protección de un Estado "democrático y judío" y avisó de que los intentos de deslegitimación de su país impiden la paz con los palestinos.

Rivlin lanzó ese mensaje durante una alocución en el Senado español en el marco de su visita de Estado a este país, en una jornada en la que también se reunió con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y asistió a un encuentro empresarial.

En su discurso ante los parlamentarios españoles, el mandatario israelí admitió que su país pueda ser criticado en el exterior, pero advirtió de que pasar de ahí al boicot supone situarse "del lado equivocado de la historia".

Fue en ese contexto cuando asumió que en el Parlamento español haya voces que critican, "a veces con un lenguaje excesivo", la política de Israel.

"Pero debemos distinguir claramente entre crítica y boicot. Quien intenta perjudicar al Estado de Israel a través del boicot y la deslegitimación socava con sus propias manos la posibilidad de llegar en algún momento a una solución del conflicto palestino-israelí y se encontrará al final del lado equivocado de la historia", dijo.

Subrayó que ese conflicto es una "tragedia" para los israelíes y para los palestinos yque no se resolverá con decisiones unilaterales.

"No hemos tenido nunca, ni tenemos ni tendremos nada contra el Islam. Vivimos los unos junto a los otros, unos con otros. No habrá paz hasta que no comprendamos que no estamos condenados a convivir, sino predestinados a convivir como árabes y judíos", añadió.

Con posterioridad el presidente israelí se desplazó a La Moncloa (sede del Gobierno español), donde se entrevistó con Rajoy y donde algunos de sus ministros firmaron un programa de cooperación en materia de educación, ciencia, cultura, juventud y deportes para el periodo 2017-2020.

En su entrevista los dos mandatarios pasaron revista a las relaciones bilaterales y sobre los principales temas de la agenda internacional y regional, informaron fuentes oficiales.

Rajoy aprovechó para explicar a Rivlin que España considera a Israel un "socio fundamental" en Oriente Medio.

Rivlin, que fue recibido oficialmente este lunes por los reyes Felipe VI y Letizia, abrió hoy la segunda y última jornada de su visita con un encuentro económico en la sede de la patronal empresarial española CEOE.

Una delegación de más de cuarenta empresarios israelíes analizó oportunidades de negocio con compañías españolas, en especial en sectores como ciberseguridad y defensa, gestión del agua, salud y rehabilitación.

En este encuentro, el presidente Rivlin animó a las multinacionales españolas a que inviertan en su país, especialmente en el campo de la tecnología, la investigación y la innovación, ámbitos en los que Israel está fomentando la inversión extranjera.

En la actualidad España "es una de las economías más potentes del mundo", dijo Rivlin en el encuentro empresarial al que asistió también el ministro español de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis.

"Las exportaciones españolas se han duplicado en los últimos siete años. Israel fue en 2016 nuestro segundo socio comercial en todo Oriente Próximo con un volumen de intercambios de 2.200 millones de euros", aseguró Dastis.

España obtuvo en 2016 un superávit de 712 millones en esta relación comercial, resultado de unas importaciones por importe de 744 millones y unas exportaciones por valor de 1.455 millones, centradas especialmente en los sectores de energía, automoción, infraestructuras, construcción e ingeniería civil y bienes de consumo.

Las inversiones españolas en Israel aún son reducidas y en 2015 ascendían a 33 millones de euros, mientras que el volumen total de la inversión israelí en España alcanzaba los 1.137 millones. EFE

