Rusia califica de "circo" acusación de Primera Ministra británica

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso María Zaharova, criticó este lunes los señalamientos de la primera ministra británica, Theresa May, que relaciona su país con el envenenamiento del exespía ruso Sergey Skripal y su hija. Zaharova dijo que "estas acusaciones son un espectáculo de circo del Parlamento británico. El objetivo, es la provocación para una lucha política"

En una declaración a la prensa Zaharova afirmó que los señalamientos de May en el Parlamento del Reino Unido, no tienen fundamento. May había dicho en el órgano legislativo británico que era muy probable que Rusia estuviera relacionado con las acciones ocurridas a Skripal y su hija Yulia.

Zaharova mencionó que es importante recordar que eso no es la primera vez que ocurre esto en suelo británico, cómo le pasó a Aleksandr Litvinenko quien perdió la vida por envenenamiento. “Antes de empezar con nuevos cuentos debe recordarse a Litvinenko, Boris Berezovskiy, Aleksandr Perepilnikiy y muchas otras personas que han perdido la vida de manera misteriosa...".

Horas antes May había dicho ante el Parlamento británico que Skripal y su hija habían sido víctimas de “un agente eficaz en el sistema nervioso... carácter militar desarrollado por Rusia”

La primera ministra añadió que la sustancia se incluye en el grupo químico conocido como "Novichok" y después del examen en el Laboratorio Porton Down cerca a Salisbury, se descubrió que el producto químico fue producido previamente por Rusia y que este país aún podía reproducirlo.

May indicó: "Nos gustaría señalar que Rusia ve a algunas personas que escapan del país como blancos legítimos de asesinatos. El gobierno llegó a la conclusión de que era muy probable que Rusia fuera responsable de la acción contra Sergey y Yulia Skripal".

May resaltó que, "esto, o fue una acción directa del Estado ruso contra mi país, o el Gobierno ruso ha perdido el control del material que afecta a este sistema nervioso, lo que puede conducir a un daño catastrófico; o ha permitido que llegue a otros".

El tribunal ruso sentenció a Skripal a 13 años de prisión en 2006 por presunto espionaje para Inglaterra.

Skripal fue uno de los 10 agentes rusos arrestados por los Estados Unidos en 2010, posteriormente fue parte de los cuatro espías intercambiados en Viena, Austria. Se dice que Skripal, quien llegó a Inglaterra más tarde, comenzó una vida de bajo perfil en Salisbury.

Skripal filtró información desde la década de 1990 al servicio de inteligencia exterior británico.