El responsable de la agencia espacial rusa Roscosmos, Dmitri Rogozin, dijo que Rusia planea lanzar una nave a la Luna en 2021.



"Hemos decidido retomar el programa lunar. Enviaremos la primera nave a la Luna en 2021", dijo en una entrevista con la cadena de televisión Rossía 24.



Rogozin también dijo que EEUU ha pedido a Rusia que diseñe una nave Soyuz modificada que pueda volar a la Luna y regresar para crear "un sistema de transporte de reserva".



Según el jefe de Roscosmos, la agencia espacial estadounidense también ha pedido a Rusia que siga transportando astronautas estadounidenses a la Estación Espacial Internacional (EEI) aún cuando EEUU prevé retomar vuelos con naves propias.



El contrato actual para transportar astronautas estadounidenses en naves rusas al espacio expirará en primavera de 2020.



Actualmente las relaciones de Roscosmos y la NASA pasan por un momento tenso, después de que el administrador de la agencia espacial estadounidense, Jim Bridenstine, cancelara la visita de Rogozin a EEUU por la preocupación de algunos senadores.



Rogozin, que se encuentra en la lista de rusos sancionados en 2014 por la Administración Obama, dijo en otra entrevista que estaba preparado para invitar a Bridenstine a Rusia si él no puede viajar a EEUU, una maniobra que el miércoles atribuyó a las actuales tensiones entre el presidente Donald Trump y el Congreso.



Este jueves el jefe adjunto de Roscosmos, Serguéi Savéliev, habló de ello con su homólogo de la NASA, Al Condes, pero más allá de que la conversación fue "constructiva", no ha trascendido su contenido.



Rogozin también señaló que el lanzamiento del orbitador Luna-26 ha sido pospuesto hasta 2023 y que la misión de alunizaje Luna-27 ha sido retrasada hasta 2024.



Ambas misiones estaban previstas anteriormente para los años 2022 y 2023, respectivamente.



El responsable de la agencia espacial rusa también señaló que la corporación estatal estudia la posibilidad de organizar una misión comercial al espacio por la "ruta Yuri Gagarin", el primer hombre en orbitar la Tierra.



Aquella hazaña se concretó el 12 de abril de 1961 y duró 108 minutos, con sólo una vuelta en torno al planeta.



"Ya hemos comenzado negociaciones con socios potenciales que están interesados", sostuvo Rogozin, quien indicó que, una vez Rusia emplee a partir de 2020 los cohetes Soyuz-2.1a para lanzar sus naves (ahora utiliza Soyuz-FG) el número de vuelos podrá aumentar.



"En parte este aumento (de vuelos) nos traerá beneficios comerciales directos", recalcó.



Según Rogozin, el accidente en octubre pasado del cohete Soyuz-FG, que lanzó una nave al espacio, cuya cápsula que tuvo que regresar a los pocos minutos a la Tierra al activarse el sistemas de emergencia no ha disminuido la confianza en la agencia rusa.



Al producirse el aterrizaje de manera segura, el incidente "ha convencido a los estadounidenses, a los europeos y a nuestros cosmonautas de que, con independencia de lo que ocurra con los portadores (...) nuestras naves son seguras y regresan a la Tierra", dijo.