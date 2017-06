Santos regresa a centro comercial de Bogotá afectado por atentado terrorista

Bogotá, 18 jun (EFE).- El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, regresó hoy al centro comercial Andino en donde almorzó con su hijo Esteban luego del atentado terrorista que dejó tres mujeres muertas, entre ellas una francesa, y nueve heridos.

En su segunda visita al centro comercial en menos de 24 horas, el jefe de Estado dialogó con comensales que estaban en restaurantes, empleadas de varios negocios y estuvo leyendo mensajes que espontáneos dejaron a primera hora del día en rechazo al atentado.

"Anoche les dije a los colombianos, a los bogotanos, que la mejor forma de responder a esos actos terroristas es llevar una vida normal, celebrar con sus familias, con sus hijos el Día del Padre y eso es lo que estamos haciendo", dijo Santos a periodistas.

Esta es la segunda visita de Santos al centro comercial porque ayer, cuando se enteró del atentado, regresó de Barranquilla a Bogotá y estuvo en el sitio en donde calificó el hecho como un "acto vil, cruel, cobarde".

El centro comercial, que está ubicado en el acomodado barrio de El Chicó en la llamada zona rosa de Bogotá, tiene 236 locales comerciales distribuidos en cuatro niveles, así como 700 plazas de estacionamiento y es muy frecuentado por extranjeros.

"Mi hijo (Esteban) me invitó a almorzar. Me preguntó a dónde quería ir (y le dije) vamos al centro Andino", detalló Santos, quien insistió en que "no hay ninguna posibilidad de que el terrorismo vaya a doblegar al pueblo colombiano".

Igualmente, Santos dijo que las pesquisas para dar con los responsables del atentado "van por buen camino", pero no dio detalles porque eso puede "dañar la investigación".

El Presidente aseguró horas antes que las autoridades trabajan en tres líneas de investigación por el atentado, y anunció una recompensa de 100 millones de pesos (unos 33.600 dólares) por información que lleve a la captura de los responsables del hecho.

Para ponerse el frente de la investigación, el mandatario canceló el viaje que tenía previsto emprender mañana a Portugal para una visita de Estado, aunque mantuvo la que hará a Francia a partir del miércoles.

El centro comercial reabrió hoy sus puertas y los primeros visitantes que llegaron al lugar llevaron flores y tarjetas para homenajear a las víctimas de la tragedia. EFE

