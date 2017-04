Según encuesta, la mayoría en Estados Unidos se opone a financiar un muro

La mayoría de los estadounidenses se oponen a pagar por el muro del presidente Donald Trump en la frontera entre Estados Unidos y México, de acuerdo con una encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research difundida el jueves. Los esfuerzos del presidente para aumentar el gasto de defensa y reforzar la patrulla fronteriza obtuvieron mejores calificaciones.

Muchos partidarios de Trump se oponen a las propuestas del mandatario de recortar los presupuestos asignados a la investigación médica y científica, según el sondeo.

Los resultados se conocen en un momento crucial. Legisladores republicanos y demócratas debaten acaloradamente la inclusión de un pago inicial por el muro —que a pesar de las promesas reiteradas de Trump sería financiado por los contribuyentes estadounidenses, no por México— en el proyecto de gastos que se debe aprobar antes de fin de mes para que el gobierno pueda seguir funcionando.

La encuesta muestra posiciones encontradas con respecto al proyecto de presupuesto de Trump, criticado tanto por demócratas como republicanos en el Congreso. Los estadounidenses apoyan la idea de reducir la ayuda al exterior, pero se oponen a los recortes a los programas ambientales y de lucha contra el cambio climático. La mayoría se opone a recortar los fondos federales a las emisoras públicas y las artes y apoyan por abrumadora mayoría los programas de ayuda a los veteranos de guerra.

Los planes de gasto de Trump enfrentan su primera prueba legislativa con el debate en torno a 30.000 millones de dólares para las fuerzas armadas y 3.000 millones para mejorar la seguridad en la frontera que incluyen 1.000 millones para nuevas cercas y otras barreras en la frontera con México.

El público se opone al nuevo gasto por el muro, 58% contra 28%. Casi la mitad dice que se opone enérgicamente a pagar el proyecto.

El 86% de los demócratas y el 57% de los independientes se oponen a gastar en la construcción del muro. Los republicanos están 2-1 a favor, un margen de apoyo menor que en otros rubros.

La propuesta de Trump que recibe de lejos el mayor apoyo es el aumento de presupuesto para la secretaría de Asuntos de Veteranos, apoyada por el 74% de los estadounidenses con apenas 8% en contra.

También apoyan aumentar el presupuesto de la patrulla fronteriza (50% a favor, 32% en contra) y reducir la ayuda al exterior (50% contra 30 . El 47% está a favor y el 34% está en contra de aumentar el gasto de defensa y fuerzas armadas.

En cuanto al gasto en investigación médica y científica, el 64% se opone al plan de reducirlo y solo el 19% está a favor. Esta diferencia se refleja en el Congreso y uno de los que se opone es el líder del bloque mayoritario en el Senado, Mitch McConnell, quien tiene gran influencia. El proyecto del presidente es una guía, pero es el Congreso el que decide.

La mayoría se opone a reducir el gasto en protección ambiental y cambio climático, por un amplio margen de 52% contra 18%. Además, la mayoría se opone reducir los presupuestos de TV y radio pública y las artes: un 44% frente a 32%.

Sin embargo, las divisiones políticas asoman con fuerza en otros rubros del presupuesto. El 75% de los republicanos, pero solo el 40% de los independientes y el 26% de los demócratas apoyan el aumento del gasto militar. El 80% de los republicanos y el 49% de los independientes, pero solo el 26% de los demócratas, apoyan el aumento del presupuesto de la patrulla fronteriza.

Adicionalmente, el 72% de los republicanos y el 54% de los independientes, pero solo el 30% de los demócratas, apoyan reducir la ayuda exterior.

La encuesta AP-NORC fue realizada a 1.100 adultos entre el 23 y el 27 de marzo, con una muestra tomada del panel AmeriSpeak de NORC, diseñado para ser representativo de la población. El margen de error es de más/menos 4 puntos porcentuales.

Las entrevistas fueron realizadas en línea y por teléfono, tanto celular como fijo.