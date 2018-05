Senador McCain considera a Putin un "hombre malvado"

McCain, de 81 años, fue diagnosticado con un agresivo tipo de cáncer cerebral el año pasado y está en tratamiento en su estado de origen, Arizona.



En un artículo firmado por el senador y que es una adaptación de una parte de sus memorias que saldrán al mercado el próximo 22 de mayo, McCain se refiere a su vieja oposición al líder ruso y cómo actuó cuando recibió lo que ahora se denomina "dossier" sobre la trama rusa durante la campaña presidencial de 2016 en EE.UU., que ganó el actual mandatario Donald Trump, señala el rotativo.



A juicio de McCain, quien ha instruido a sus más allegados para que Trump no acuda a su funeral, las "malas acciones" de Putin incluyen la destrucción del orden liberal mundial que Estados Unidos ha liderado y que para ello está explotando las "cada vez más amargas" divisiones políticas que nos consumen.



"Se entrometió en una elección y lo hará de nuevo, porque funcionó y porque no ha sido obligado a detenerse", subraya el histórico senador, quien fue rival del expresidente Barack Obama en las elecciones de 2008.



Para el dirigente republicano, el objetivo de Putin "no es derrotar a un candidato o a un partido" sino a "Occidente".



En ese sentido y después enumerar una serie de hechos en los critica la actuación del presidente ruso, entre ellos la condena contra el disidente Mikhail Khodorkovsky, apuntó que Trump necesita entender "la naturaleza de la amenaza" que Putin plantea.



"Debemos luchar contra Vladímir Putin con tanta determinación como él lucha contra nosotros", afirma McCain, quien agrega que lo lograrán detener cuando se impida que los intereses partidistas y personales expongan los de seguridad nacional.



También defendió el haberle entregado en 2016 el "dossier" al entonces director del FBI, Jim Comey, ya que asegura haber cumplido esa obligación y que lo haría nuevamente.



Comey, al que la candidata demócrata, Hillary Clinton, culpa abiertamente de su derrota en las pasadas elecciones, fue despedido abruptamente por Trump en mayo de 2017, días después de que alertara en una audiencia ante el Senado que el Gobierno ruso aún trata de influir en la política de de EE.UU. y tras una compleja relación con el jefe de Estado.