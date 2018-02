Sentencian a un rapero en España por la letra de sus canciones

"Los Borbones son ladrones" o "Jorge Campos (burguesía mallorquina) merece una bomba de destrucción nuclear” son algunas de las letras por las que la Audiencia Nacional decidió condenar a tres años y seis meses de prisión a José Miguel Arenas Beltrán, alias Valtonyc.

Durante el juicio el cantante aseguró que solo es "un poeta" y "un artista" y que con sus canciones quería provocar y no humillar a las víctimas del terrorismo. También afirmó que llevará su caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

La denuncia contra el rapero fue interpuesta por Jorge Campos, presidente del Círculo Balear.

“En el palacio del Borbón, Kalashnikov"; “Un pistoletazo en la frente de tu jefe está justificado o siempre queda esperar a que le secuestre algún GRAPO", o "que explote un bus del PP con nitroglicerina cargada" son otras letras por las que fue condenado.

El Tribunal Supremo mantiene que "no son letras irrelevantes, sino que injurian, calumnian y amenazan de muerte al Rey o a miembros de la Familia Real".

El caso de Valtonyc no es el único. Hasel, un rapero catalán que tiene otra causa abierta por varios tuits, fue condenado por la Audiencia Nacional, por el contenido de sus canciones, a dos años de cárcel, una pena que fue confirmada por el Tribunal Supremo. No obstante, no tuvo que ir a prisión debido a que la pena no superaba los 24 meses.

Actualmente 12 raperos también están pendientes de la resolución del Tribunal Supremo. El colectivo de raperos ‘La Insurgencia’ fue condenado por la Audiencia Nacional a dos años y un día de prisión por enaltecimiento del terrorismo.

Las letras de este grupo hacen alusión a los GRAPO, un grupo terrorista español autodeclarado antifascista. También mencionan a la familia real ("Manda cojones que los Borbones aún no hayan sido sometidos a explosiones") o a la Policía "(Hacen falta sogas, hacen falta guillotinas para los cerdos dirigentes de la policía"), además de lanzar críticas al sistema judicial.

Según mantiene la Audiencia Nacional, en las letras "se constata inequívocamente que el contenido de las canciones se orienta a exaltar a la organización terrorista GRAPO, a sus integrantes y a sus actividades".

La mayoría de los 12 raperos que espera la resolución del Tribunal Supremo no supera los 30 años de edad. Entre ellos hay un padre de familia y una madre soltera.