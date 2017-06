Socialdemócratas alemanes buscan con programa impulso electoral pese sondeos

Juan Palop

Berlín, 25 jun (EFE).- El candidato socialdemócrata alemán a las elecciones generales de septiembre, Martin Schulz, buscó hoy un revulsivo frente a los sondeos adversos con un programa que apuesta por la clase media y las mujeres, la inversión, el matrimonio homosexual y un distanciamiento claro de Donald Trump.

El programa del segundo mayor partido de Alemania y actual socio minoritario en la gran coalición de Berlín fue aprobado sin ningún voto en contra en un congreso extraordinario en Dortmund (oeste del país), con 500 delegados -entre ellos el excanciller Gerhard Schröder- y unos 6.000 simpatizantes, caracterizado por una euforia sin apenas matices y mínimas disonancias.

La intervención de Schulz, ochenta minutos de discurso seguidos de diez minutos de aplausos, desgranó un proyecto moderado -sin el giro a la izquierda de los programas del laborismo británico o el socialismo francés- regado de múltiples críticas a la canciller alemana, la cristianodemócrata Angela Merkel, a los ultraderechistas en Europa y a gobiernos antidemocráticos.

Su discurso trató de ser una inyección de ánimo en las bases y una reivindicación de los colores en el mismo día en que la última encuesta daba a los conservadores un 39 % de los votos frente a un 24 % de sufragios para el Partido Socialdemócrata (SPD).

Schulz abogó por trabajar en favor de "una mayor justicia social", uno de los conceptos fetiche de la campaña socialdemócrata, y afirmó: "Las espaldas más fuertes deben soportar una mayor carga".

El programa prevé descargar a las clases medias y las familias, promoviendo una educación gratuita desde el primer año de edad hasta la universidad e invertir en infraestructuras y servicios los superávit presupuestarios del país.

También cuenta con medidas para que mujeres y hombres cobren lo mismo por el mismo trabajo y que empresas y trabajadores coticen a partes iguales a la seguridad social (en la actualidad las compañías pagan menos tras una reforma de la década pasada introducida por el SPD).

Además, Schulz abogó por que las parejas homosexuales puedan casarse, una medida que convirtió en requisito imprescindible de cualquier acuerdo de coalición en el que participen los socialdemócratas.

El candidato dedicó buena parte de su discurso al proyecto comunitario, "que debe ser refundado", y a la defensa encendida de una "Europa tolerante", en la que retrató como un aliado al presidente francés, Emmanuel Macron.

En frente se sitúan los que ponen en peligro el proyecto común, un grupo en el que incluyó desde Polonia y Hungría a las fuerzas ultraderechistas en Francia, Holanda y Austria.

Al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, le instó a regresar al "camino de la democracia" y liberar a los periodistas y opositores que mantiene encarcelados.

También criticó al mandatario estadounidense, Donald Trump, que no es de "fiar", y avanzó que, con un Gobierno socialdemócrata, Berlín no dedicará un 2 % del PIB a gasto militar, como exige Washington, porque "no es razonable" y porque Alemania no quiere contar con "el mayor ejército de Europa".

"El mundo no necesita más armas, sino más opciones de desarrollo económico", afirmó Schulz, quien denunció la actual "espiral armamentística" y advirtió de que "más armas no significan más seguridad".

Pero principalmente tuvo duras palabras contra Merkel y los conservadores, a los que acusó de falta de programa y nula visión de futuro, además de impulsar una política europea centrada en la economía y no en los valores.

"Cuando se trata de política económica, Merkel y (el ministro de Finanzas, Wolfgang) Schäuble no dudan en imponerse. Pero cuando se trata de defender el Estado de derecho se les oye poco o nada", indicó.

De igual manera, criticó a los conservadores por tratar de ganar los comicios desmovilizando a los electores de los partidos contrarios, en lugar de presentando un programa que lleve a las urnas a los votantes.

Asimismo, advirtió sobre el partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), que, dijo, no pertenece a "la Alemania moderna".

Pese a la extensión del discurso, Schulz apenas mencionó la amenaza del terrorismo islamista, la crisis de los refugiados o el reto de la lucha contra el cambio climático. EFE

jpm/acm