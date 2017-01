Solalinde: Retórica de Trump es "alivio psicológico para la paranoia" de EEUU

Ciudad Ixtepec (México), 26 ene (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, "no puede hacer nada" para detener el flujo migratorio desde México, pero su retórica agresiva sobre el muro "es un alivio psicológico para la paranoia norteamericana", dijo hoy el sacerdote mexicano Alejandro Solalinde.

"No solo el muro; en realidad él es una persona que es un factor altamente contrastante con el mundo", dijo a Efe el también activista, director del albergue para migrantes Hermanos en el Camino, ubicado en Ciudad Ixtepec, sureño estado de Oaxaca.

De acuerdo con Solalinde, las declaraciones de Trump sobre el muro indican que "va en serio esa separación" que planea, aunque cuestionó su eficacia para detener a los migrantes.

"Sabe que no puede hacer nada aunque ponga miles de policías fronterizos. No puede hacer nada, pero es un alivio psicológico para la paranoia norteamericana", consideró.

El sacerdote censuró la forma en que Trump ha manejado la relación con México, que a su parecer "revela que es un empresario, ignorante del Gobierno, ignorante de las formas diplomáticas".

"Lo que acaba de hacer con (el presidente mexicano Enrique) Peña Nieto es inaceptable, de decir: 'No pagas, entonces no hay diálogo'. Eso no se puede hacer, él desconoce completamente los procedimientos, los protocolos diplomáticos; no se puede echar por la borda lo que México y EE.UU. han construido institucionalmente durante tantos años", acotó.

A su vez, un migrante nicaragüense llamado Pedro José expresó resignación ante los planes de Trump de construir un muro fronterizo. "Si de su parte dice él que está bien, pues ni modo ¿verdad? La parte de uno es diferente", dijo.

Más combativo, Javier Rodas, quien no precisó su país de origen, aseveró: "Con muro o sin muro vamos a llegar a Estados Unidos, y ojalá que no lo vaya a hacer, ojalá que saquen a ese señor de la Presidencia. La verdad está muy mal y él piensa muy mal: está malo pues". EFE

