Solís critica lentitud del SICA pero intentará cambiar la dinámica

San José, 23 dic (EFE).- El presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, indicó a Efe que el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) está en un momento de "lento desarrollo", pero que su Gobierno intentará "cambiar la dinámica" tras recibir esta semana la presidencia pro témpore del organismo.

"El SICA está en un momento de lento desarrollo, no veo otra forma de describirlo" y se deben resolver temas de consenso para que "avance de manera significativa", dijo Solís, en su despacho en la Casa Presidencial.

"Ha habido una inercia en buena medida producida por la falta de iniciativa de la Secretaría General y por los factores de orden geopolítico en la región que no han facilitado la posibilidad de acuerdos de entendimiento de mayor calado", declaró.

Solís se ausentó el martes pasado de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del SICA que se celebró en Managua y en la cual el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, le traspasó a Costa Rica la dirección del organismo por los próximos seis meses.

El presidente sostuvo que la relación con Nicaragua siempre será "agridulce" porque, a pesar de que los Gobiernos "no se entienden" hay una obligación de atender la vinculación entre los dos pueblos, con emigrantes nicaragüenses que trabajan en Costa Rica, envían remesas, tienen hijos y forman parte de la cadena productiva.

"Creo que a Costa Rica y Nicaragua les vendría bien un proyecto de cooperación transfronterizo, pero eso tiene que ver mucho en cómo nos relacionemos los gobiernos y esa relación, por el momento, no es amistosa", dijo Solís.

Ambos países tienen relaciones frías desde el 2010, cuando Costa Rica presentó una demanda por una invasión militar y daños ambientales.

En 2011 Nicaragua presentó otra demanda contra su vecino por aparentes daños ambientales al nicaragüense río San Juan durante la construcción de un camino de lastre.

Una sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dio la razón a Costa Rica al reconocer su soberanía sobre una isla fluvial, determinó que Nicaragua violó su territorio con presencia militar y afirmó que no existen pruebas de que se hayan causado daños ambientales al río San Juan.

Por decisión de la CIJ, que pidió un arreglo entre los dos países por los daños que sí tuvo la isla Portillos, Costa Rica solicitó a Nicaragua el pago de 6 millones de dólares. De no lograr un acuerdo, Costa Rica pedirá a la CIJ fijar el monto definitivo del pago económico.

El presidente Ortega manifestó días atrás su interés por honrar esa obligación, por lo cual la Cancillería costarricense informó esta semana de que dará un "tiempo corto adicional" al país vecino para acordar el pago de 6 millones de dólares.

"Esas declaraciones (de Ortega) tienen que estar fundamentadas en hechos y no solamente en buenas intenciones que no me parecen suficientes, porque todavía hay temas pendientes", aseveró Solís. EFE

