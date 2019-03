Soto habla sobre la captura de su esposo acusado de sabotaje a red eléctrica de Venezuela

Naky Soto, esposa del periodista venezolano Luis Carlos Díaz quien fue detenido acusado de instigar un supuesto sabotaje a la red eléctrica, habló sobre la situación actual en la que se encuentra su marido.

En primer lugar afirmó que no ha podido ver a su esposo después del allanamiento de Sebin en su casa. También aseguró que “no pensábamos que esto fuera a pasar, la crisis eléctrica era tan grave que no nos dio chance de nada”.

De igual forma, explicó que se están dirigiendo a la Fiscalía para pedir su liberación y expresó que vincularlo con un ataque cibernético es una locura, ni siquiera es su área de trabajo, él es un defensor de derechos humanos que ha luchado por formar a los otros en temas digitales y de redes sociales”

Finalmente, aseguró que “me dijeron que no debería hacer mucho ruido porque me podían capturar a mí también, pero han respetado mi condición oncológica”.