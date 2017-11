Supremo venezolano allana camino para juzgar a vicepresidente del Parlamento

Caracas, 3 nov (EFE).- El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela allanó hoy el camino para juzgar al vicepresidente del Parlamento, el opositor Freddy Guevara, al declarar que presuntamente incurrió en instigación pública y otros delitos, luego de haber solicitado que se le levante su inmunidad parlamentaria.

En un comunicado, el máximo tribunal señaló que la Sala Plena, presidida por el magistrado Maikel Moreno, declaró que Guevara "presuntamente incurrió de manera permanente en los delitos de asociación, instigación pública continuada y uso de adolescente para delinquir", sin precisar más detalles sobre estos supuestos delitos.

La decisión se conoció minutos después de que el vicepresidente, Tareck el Aissami, informara que el TSJ había acordado levantar la inmunidad parlamentaria y la prohibición de salida del país a Guevara y que esta solicitud sería llevada a la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

El pasado miércoles, el fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, anunció la apertura de una investigación a los líderes opositores que han decidido no acudir a los comicios municipales de diciembre por no confiar en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y que, señala, podrían estar incurriendo en un delito de "conspiración".

En este contexto, Saab dijo que solicitaría al Supremo un "antejuicio de mérito contra funcionarios que han llamado a desconocer las instituciones del Estado".

En el comunicado de hoy del TSJ, se detalla que "en casos de delitos considerados en flagrancia, como los antes mencionados, no es procedente el antejuicio de mérito", y en ese sentido señaló que cualquier enjuiciamiento a Guevara "deberá hacerse por tribunales ordinarios competentes".

Sin embargo, hasta el momento es difusa la relación entre la petición de Saab y la orden de hoy del Supremo, dado que la investigación y las acusaciones hechas por el fiscal, al menos públicas, son distintas a las que la Corte le señala a Guevara.

Previamente, el Parlamento (de mayoría opositora) había alertado al cuerpo diplomático acreditado en el país caribeño de un posible allanamiento de la inmunidad y posterior detención de Guevara.

El Legislativo también ha alertado de la posible "persecución" en las próximas horas contra su presidente, Julio Borges, y ha pedido al Gobierno "cesar el bloqueo a la institución".

Según el partido de Leopoldo López, Voluntad Popular (VP), Borges podría correr con la misma suerte de Guevara debido a que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, volvió a acusar al jefe del Legislativo de "traición a la patria" por apoyar sanciones contra el Gobierno.

VP, que es coordinado por Guevara, tras el encarcelamiento de López, denunció también que el "régimen de Nicolás Maduro" pretende ilegalizar esta formación opositora.

En un comunicado, VP denuncia "la persecución continuada" a la organización, "esta vez mediante la pretensión de ilegalización anunciada por el mismo Maduro", y vinculó la acción emprendida contra Guevara con la negativa del partido de acudir a unas elecciones municipales de diciembre que considera viciadas de antemano.

Por su parte, la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) rechazó la acción del TSJ y dijo que esta acción solo puede hacerla el Legislativo, por lo que calificó el hecho de "ilegal".

"Desde la (Mesa de la) Unidad Democrática, desde la Asamblea Nacional (Parlamento) queremos dejar muy claro que el único organismo con competencia para discutir y, en todo caso, allanar la inmunidad parlamentaria de un diputado es la Asamblea Nacional", dijo el diputado Juan Andrés Mejía en rueda de prensa.

El opositor aseguró que ni el Supremo ni la ANC tienen competencia para tomar esa decisión, "por lo tanto esto es un acto sin ningún tipo de legalidad ni legitimidad".

"Hoy ha quedado claro, una vez más, que no hay separación de poderes en Venezuela, que no existe tal cosa como un Estado de Derecho, que la Constitución al Gobierno no les importa absolutamente nada", agregó al tiempo que dijo que Guevara ha sido objeto de "persecución" desde el año 2014.

Para Mejía, lo que está de nuevo en "la palestra es una nueva ola política de persecución", porque la directiva de la Asamblea Nacional se ha dedicado a denunciar los problemas por los que atraviesa el país.

"Ante la mayor crisis económica del país, la solución de Maduro es perseguir a un diputado a la AN. Quien cree que esa es la solución está equivocado" afirmó. EFE

ba/rgc/eat

(foto) (audio) (video)