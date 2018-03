Tajani acepta su candidatura en el partido de Berlusconi en las elecciones

El actual presidente del Parlamento Europeo (PE), Antonio Tajani, anunció hoy que ha aceptado presentarse como candidato a las elecciones generales de Italia del próximo domingo por el partido del ex primer ministro Silvio Berlusconi.



"Agradezco al presidente Berlusconi por acto de estima hacia mí. Le he transmitido esta tarde mi disponibilidad para servir Italia. Ahora la decisión compete a nuestros ciudadanos y al presidente de la República", señaló Tajani en su perfil de Twitter.



También lo confirmó en su canal de televisión, Mediaset, el propio ex Cavaliete, inhabilitado políticamente hasta 2019 y que ha apostado por su correligionario Tajani para la candidatura a los comicios del 4 de marzo por su partido, "Forza Italia".