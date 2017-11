Tajani insta a redescubrir la "identidad europea" para avanzar en la UE

Berlín, 9 nov (EFE).- El presidente del Parlamento Europeo (PE); Antonio Tajani, subrayó hoy la necesidad de reformar la UE para avanzar frente a fenómenos como el "brexit" o los populismos e instó para ello a redescubrir "la identidad europea", basada en 3.000 años de historia y valores comunes.

En su "Discurso de Europa", una conferencia que dicta en Berlín cada 9 de noviembre -con motivo de la caída del muro- un político comunitario, Tajani elogió las raíces cristianas de esa identidad europea, de una civilización "basada en la dignidad del ser humano" y caracterizada por la libertad.

"No podemos seguir juntos si no descubrimos de nuevo nuestra identidad, los valores, la base de nuestra identidad", manifestó el presidente del PE, quien se mostró "orgulloso" de ser cristiano y consideró que ese elemento común no debe hacer a los europeos integristas o nacionalistas, ya que es la base de la solidaridad.

Tajani pidió así no "anular" ni "renunciar" a la identidad europea y recordó las palabras pronunciadas por el rey Felipe VI de España -"Somos europeos porque somos españoles"- y apuntó a la bandera europea como "la de nuestra verdadera patria".

El presidente del PE abogó por más política y liderazgo frente a la burocracia y pidió "más Merkels en Europa", en alusión a la canciller alemana, Angela Merkel, para avanzar frente a los grandes retos a los que se enfrenta la UE: el terrorismo, la inmigración y las elevadas tasas de paro consecuencia de la crisis económica.

El "brexit" y el crecimiento de los populismos en Europa, añadió, deben llevar a una reflexión y las señales indican que se necesitan "muchas reformas", pero, recalcó, no se puede renunciar a la realidad europea para proteger a los ciudadanos, defender sus intereses y afrontar sus miedos y preocupaciones.

Subrayó así por ejemplo la necesidad de mayor cooperación policial y judicial frente al terrorismo internacional y su propuesta de crear un "FBI europeo" y reiteró la necesidad de un "plan Marshall" para África para evitar que en los próximos años "millones de personas" se dirijan a Europa desde ese continente.

Abogó asimismo por una Europa económicamente competitiva y que cree empleo, lo que exige, a su juicio, una política industrial común y fomentar los acuerdos comerciales con otros mercados, como Japón y China.

En este contexto, pidió no olvidar a Latinoamérica, donde viven muchos ciudadanos de origen europeo, y denunció las "grandes dificultades" que se viven en Venezuela para subrayar la necesidad de tomar decisiones "fuertes" y defender los valores. EFE

