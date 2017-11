Tema salida de EEUU de OMC no está sobre la mesa, dice su director general El tema de una eventual salida de Estados Unidos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) simplemente no está sobre la mesa y no ha sido abordado en ninguna reunión o diálogo con las autoridades de este país, aseguró hoy a Efe el director general de la institución, Roberto Azevêdo.