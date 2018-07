Theresa May nombra a Jeremy Hunt como nuevo ministro de Exteriores del Reino Unido

Hunt será el responsable del Foreign Office tras la dimisión de Boris Johnson, que anunció esta tarde su renuncia al cargo al discrepar con el plan de un "brexit" suavizado de May.



Con la reorganización del gabinete, Matt Hancock dejará Cultura, Medios de Comunicación y Deportes para reemplazar a Hunt en Sanidad, mientras Jeremy Wright, hasta ahora abogado general del Estado, tomará las riendas de Cultura.



May se ha visto sumida en una crisis de Gobierno ante la dimisión en menos de 24 horas tanto de su ministro de Exteriores como del responsable para el "Brexit", David Davis, que fue sustituido esta mañana por Dominic Raab.



Raab es partidario de un "brexit" duro, en el que el Reino Unido rompa por completo sus lazos con la UE, mientras que Hunt defendió la permanencia en el bloque antes del referéndum de 2016, aunque ha ensalzado las ventajas de la salida en diversas ocasiones desde entonces.



Con los nuevos nombramientos, May trata de cerrar una crisis de Gobierno que durante la jornada disparó los rumores sobre una posible moción de confianza contra ella como líder del Partido Conservador.



Las renuncias de Johnson y Davis se precipitaron después de que el viernes la primera ministra publicó una propuesta para negociar con Bruselas la creación de un "área de libre comercio" entre el Reino Unido y la Unión Europea (UE) tras la salida británica del bloque.