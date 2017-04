Theresa May traslada a Tusk que la soberanía de Gibraltar no es negociable La primera ministra británica, Theresa May, declaró hoy al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, que la soberanía de Gibraltar no estará sobre la mesa de las futuras negociaciones entre Londres y Bruselas ante el "brexit" sin el "consentimiento" de los habitantes del Peñón.