Tiger Woods había tomado mezcla peligrosa de sedante y opioide

Miami, 12 jun (EFE).- El golfista estadounidense Tiger Woods había consumido una mezcla "peligrosa" de un sedante para la ansiedad y el insomnio y un opioide cuando fue arrestado en mayo pasado en Júpiter (sur de Florida), informó hoy un diario local.

Woods, quien fue arrestado el pasado 29 de mayo cuando estaba dormido en el volante de su vehículo, tenía en su organismo una mezcla de dos medicinas recetadas que las autoridades federales de salud recomiendan no consumir juntas, informó hoy el diario Palm Beach Post.

Además del fuerte analgésico Vicodin, el deportista había consumido Xanax, una droga para la ansiedad, informó el diario local citando fuentes policiales.

Woods había sido detenido por conducir supuestamente bajo la influencia de sustancias tóxicas, alcohol y marihuana (DIU, en inglés), lo que desmintió el jugador el mismo día del arresto.

"Lo que ocurrió fue una reacción inesperada a unos medicamentos recetados. No me había dado cuenta de que la mezcla de medicamentos me había afectado tan fuertemente", señaló.

Woods dio negativo en dos pruebas de alcoholemia que le realizaron ese mismo día.

El golfista, de 41 años, fue arrestado en la madrugada del 29 de mayo y puesto pocas horas después en libertad sin necesidad de fianza.

El día del arresto Woods se disculpó de sus acciones y aseguró que el alcohol no tenía nada que ver con lo sucedido. EFE