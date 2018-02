Tintori confirma que se pedirá la libertad plena de Leopoldo López

Lilian Tintori, esposa del político opositor venezolano preso Leopoldo López, confirmó que pedirá su liberación plena luego de que la exfiscal Luisa Ortega Díaz reconociera que fue presionada por el "número dos" del chavismo, Diosdado Cabello, para que lo encarcelara.



"He conversado con el abogado de Leopoldo, Juan Carlos Gutiérrez. Se pedirá libertad plena para él en todas las instancias, como siempre lo hemos hecho, en las instancias nacionales y en las internacionales", señaló Tintori en el evento "Héroes por la Libertad" realizado en el oeste de Caracas.



Ortega indicó ayer que fue presionada por Cabello para decir que López fue el autor de los asesinatos del joven Basil Da Costa y de Juan Carlos Montoya, miembro de una organización chavista, en una manifestación antigubernamental en 2014.



La exfiscal fue destituida el 5 de agosto pasado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela, que la acusó de cometer "actos inmorales" y se encuentra bajo protección del Gobierno de Colombia, a donde llegó el 18 de agosto pasado.



El líder de Voluntad Popular (VP), actualmente en arresto domiciliario, fue condenado en septiembre de 2015 a casi 14 años de prisión por los delitos de instigación pública, asociación para delinquir, daños a la propiedad e incendio, delitos relacionados con los hechos acaecidos en una marcha antigubernamental el 12 de febrero de 2014.



El abogado del opositor López dijo a Efe ayer desde Madrid que se pedirá su liberación, pues "de lo contrario, lo que se traduce es la confesión por omisión del Estado venezolano en haber participado de manera directa en generar instrucciones y mecanismos de presión para el enjuiciamiento y condena de una persona inocente".



Tintori aseguró que los que considera "presos políticos" -que según varias ONG son más de 200- son "héroes de la democracia".



Añadió además que "cada venezolano que lucha cada día por volver (a su país), y por la democracia en Venezuela" son "héroes".



También exaltó a cada uno de los venezolanos que son "presos de esta dictadura en Venezuela, de la escasez de alimentos, por la falta de medicinas".



Pidió a los "héroes" resistir y señaló que los países del mundo "están con Venezuela".



"No se sientan solos, porque no lo estamos", recordó sobre las decisiones tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea de imponer sanciones económicas a altos cargos del Gobierno encabezado por el presidente, Nicolás Maduro