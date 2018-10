Tormenta "Michael" se convierte en huracán y avanza rumbo a Florida

La tormenta tropical Michael se convirtió hoy en huracán provocando fuertes vientos y lluvias en el oeste de Cuba rumbo a la costa noroeste de Florida(EE.UU.), estado donde el gobernador Rick Scott ya decretó la emergencia.

El sistema presentaba vientos máximos sostenido de 120 km/hora con ráfagas más altas, según el más reciente boletín del Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés).



El centro precisó que el huracán está 80 kilómetros del suroeste de la punta occidental de Cuba y 220 kilómetros del este noreste del Cozumel en México.

Governor Rick Scott has issued a state of emergency for North Florida. Residents in the forecast path of #HurricaneMichael are urged to complete disaster preparedness plans, now. #StaySafeFL #EmergencyPrep https://t.co/lH1HmYygl3 pic.twitter.com/61YaGXs7Ai