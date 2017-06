Trabajar en la vejez: la solución en Tailandia a las bajas pensiones

Gaspar Ruiz-Canela

Bangkok, 24 jun (EFE).- Tailandia, uno de los destinos favoritos para los jubilados occidentales por sus playas y vida fácil, no es un lugar tan amable para muchos tailandeses, quienes no tienen más remedio que trabajar durante la vejez ante las bajas pensiones.

"Tengo 71 años y recibo una pensión de 600 bat (17 USD o 15 EUR) al mes. La situación es muy difícil", explica a Efe la tailandesa Nuannoi Noo-gnern, que regenta un puesto de postres caseros en el mercado de Prakanong en Bangkok.

"Con este dinero (la pensión) compro arroz", agrega Nuannoi, quien lamenta que sus ingresos son insuficientes ya que tiene a su cargo cuatro nietos que quedaron huérfanos de padre.

La anciana acude al mercado unos veinte días al mes, cuando su salud se lo permite, y gana entre 200 y 400 bat (entre 5,8 USD o 5,2 EUR y 11,6 USD o 10,4 EUR) diarios.

"La situación económica es muy difícil hoy en día. No viene nadie (al mercado)", señala Nuannoi, sentada entre las ollas con los postres tailandeses en el mercado, al aire libre y casi desierto.

Según la ONG Help Age International, un 38 % de los tailandeses mayores de 60 años continúa trabajando, una cifra similar a la de Vietnam y algo menor que en países como Bangladesh (39 %), Filipinas (43 %) o Nepal (66 %).

Si se tiene en cuenta únicamente a los hombres, la cifra asciende al 49 % en Tailandia, el 54 % en Filipinas, el 64 % en Bangladesh y al 76 % en Nepal.

El peruano Eduardo Klien, director regional de Help Age International, opina que trabajar después de los 60 años no tiene por qué ser algo negativo, sobre todo cuando la decisión de continuar con la vida laboral responda a voluntad propia y no a una necesidad.

"La jubilación debería ser flexible en algunos casos, no se debe obligar siempre a alguien a retirarse a los 50 o 60 años", dice Klien en una entrevista con Efe.

En su opinión, igualmente importante es que los países adecúen el sistema de pensiones y sanitario, sobre todo la prevención de enfermedades, para adaptarse al envejecimiento creciente de sus sociedades.

La población tailandesa es una de las que envejece rápidamente, con el 15,8 % por encima de los 60 años, cifra que ascenderá al 37,1 % en 2050, año en el que se situará en el puesto 16 entre las naciones más envejecidas del mundo, según datos de la ONU.

Además de tener un sistema sanitario universal mínimo, Tailandia es uno de los países en los que las pensiones benefician a más personas, el 91 % de la población, frente al 48 % en Vietnam o el 45 % en Filipinas.

No obstante, el 85 % de estas pensiones son no contributivas y ascienden como máximo a 1.000 bats (unos 29 USD o 26 EUR) mensuales, mientras que un 6 % son planes de jubilación para los funcionarios.

Así, muchos tailandeses como Sanan Um-songkram, de 64 años, continúan trabajando mientras su salud se lo permita para complementar el dinero de la pensión y la ayuda financiera de los hijos u otros familiares.

"Voy a seguir trabajando hasta que no pueda (por la salud) porque esto es mi profesión", asevera Sanan sentado en su puesto de fruta en el mercado de Prakanong.

El frutero lamenta la escasez de clientes pero se muestra satisfecho con la cobertura sanitaria y la pensión de 600 bat, que considera baja pero "mejor que nada".

Los jubilados tailandeses también disfrutan de algunos programas gratuitos como clases terapéuticas de natación en el centro de mayores de Din Daeng en la capital tailandesa.

Allí, Sali, de 81 años, realiza estiramientos y ejercicios en una piscina con más de una veintena de ancianas -y un solo hombre- para aliviar sus articulaciones.

La anciana dejó de trabajar en una fábrica de lavadoras para cuidar a su hija, pero su marido murió cuando la pequeña tenía 6 años y montó un puesto de comida callejera para salir adelante.

Además de la ayuda de su hija, que ahora es arquitecta, en la actualidad vive con una pensión de 800 bat (unos 23 USD o 21 EUR) mensuales y paga un alquiler de 300 bat (unos 8 USD o 7 EUR) mensuales por una habitación en una vivienda de protección oficial.

"Mi consejo a los jóvenes es que estudien. A mí me hubiera gustado estudiar más", concluye Sali, vestida con su traje de baño y lista para darse un chapuzón. EFE

