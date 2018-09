Tras un fuerte terremoto, ciudad de Indonesia fue golpeada por un tsunami

Un fuerte terremoto de magnitud 7,5 sacudió la isla de Célebes, en el centro de Indonesia, de acuerdo con el Instituto Geológico de Estados Unidos, en momentos que no se tenía ninguna información sobre posibles víctimas.

El terremoto, que se registró a una profundidad de 10 kilómetros, golpeó el centro de la isla horas después de un primer sismo menos fuerte que dejó al menos un muerto en la misma región.

Debido al fuerte movimiento telúrico, la ciudad de Palu, que estaba ubicada a 80 km del epicentro, fue afectada además por un Tsunami.

Indonesia geophysics agency says Sulawesi quake caused a tsunami. This video is doing the rounds. We believe it is real. pic.twitter.com/7xDzzRuj5v