Tres años sin noticias de Borja Lázaro, el español desaparecido en Colombia

Tres años después de la desaparición en Colombia del español Borja Lázaro Herrero, su familia quiere que el caso no caiga en el olvido y reclama "una búsqueda activa" a las autoridades del país sudamericano.



El joven, un informático de 34 años, fue visto por última vez por unos turistas la noche del 7 al 8 de enero de 2014 en una localidad costera de La Guajira (norte de Colombia), donde se encontraba haciendo un reportaje fotográfico sobre los indígenas de la zona.



Desde entonces se desconoce cuál es su paradero y, aunque el caso sigue abierto en Colombia, "no hay ninguna búsqueda activa" porque no existen pistas nuevas, tal y como explica a Efe su hermano Sergio Lázaro.



"Mientras se siga hablando de mi hermano nunca será un desaparecido del todo", añade Sergio tras insistir en que el deseo de la familia es mantener el interés por la desaparición.



Por este motivo, los allegados de Lázaro celebrarán este sábado en Vitoria (norte), su ciudad natal, una concentración y un concierto en su recuerdo.



En un primer momento la Policía colombiana planteó tres hipótesis: que fuera secuestrado; que se ahogara en el mar, o que se perdiera en la zona semidesértica de La Guajira.



Sin embargo, tres años más tarde nada se sabe de lo que le ocurrió.