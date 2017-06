Tres periodistas de CNN dimiten tras retractarse de una historia sobre Rusia

Tres periodistas del canal de noticias CNN, entre ellos el jefe de la unidad de investigación, dimitieron tras retractarse de una historia sobre vínculos financieros de miembros de la campaña del presidente Donald Trump con Rusia.



El autor del artículo, Thomas Frank; el editor jefe de la unidad, Eric Lichtblau, y el responsable máximo de la unidad de investigación de CNN, Lex Haris, presentaron la renuncia a sus puestos, que le fue aceptada por la cadena de televisión.



Trump se hizo hoy eco de la noticia en su cuenta de Twitter y aseguró que "Noticias Falsas CNN está preparando cambios de gestión ahora que les han pillado publicando historias falsas sobre Rusia ¡Los ratings por los suelos!".



El presidente, que no ha moderado sus comentarios en la red social desde que llegó a la Presidencia, aseguró que otros reputados medios como The New York Times, The Washington Post y los canales NBC, CBS y ABC también publican "noticias falsas" sobre su Administración.



"Tras la retractación de la historia publicada en CNN.com, CNN ha aceptado la dimisión de los empleados involucrados en la publicación de la historia", informó un portavoz del canal.



Según CNN, la historia, publicada el pasado jueves, no cumplía los estándares de calidad y rigurosidad que se han establecido dentro de la redacción, especialmente porque la historia se basaba en una sola fuente anónima.



No obstante, miembros de la unidad de investigación de CNN indicaron que la retractación no significa que la historia no sea cierta, sino que no se siguieron los procedimientos para tener un artículo sólido y respaldado por varias fuentes fidedignas.



La historia aseguraba que el Congreso estaba investigando los lazos de fondos de inversión rusos con miembros del equipo de Trump, entre ellos Anthony Scaramucci, asesor del presidente estadounidense.



Este tipo de trabajos de investigación son revisados por varios niveles de edición y verificación y pasan por el filtro de otros periodistas y jefes de redacción, así como por abogados de la empresa.



La historia solo fue publicada en la web, no en el canal televisivo de noticias, y todos los enlaces a la misma han sido desactivados.