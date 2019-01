Tribunal pide evaluar salud de Fujimori, quien cumple 100 días en una clínica

La Corte Suprema de Perú ordenó que se evalúe la salud del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) para determinar cuándo podrá seguir cumpliendo la condena a 25 años de cárcel que se le dictó en 2009, según una resolución emitida el pasado martes y publicada por el diario El Comercio.



La decisión de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia se conoció cuando Fujimori cumple 100 días internado en la clínica Centenario Peruano Japonesa, a la que ingresó después de que un juez anuló el indulto que le otorgó el 24 de diciembre de 2017 el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski.



La resolución señaló que peritos del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público deberán evaluar el estado de salud de Fujmori y emitir un informe que permita determinar si debe seguir internado en la clínica o puede recibir atenciones médicas en prisión.

(Más noticias internacionales en WRadio)



El tribunal solicitó, además, que la clínica indique cuándo se dará de alta a Fujimori y que brinde la información del historial médico del exgobernante.



Fujimori, de 80 años, ha permanecido en la clínica en medio de sospechas de que su prolongado internamiento es una estrategia para evadir la orden judicial, en tanto espera se resuelva una apelación a la anulación de su indulto.



En noviembre pasado, el Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público ya elaboró un informe médico que señaló que Fujimori padece de hipertensión arterial no controlada, problemas cardiacos, fibrilación auricular paroxística y cardiopatía coronaria crónica.

(Lea en La W: No se le ha dado el debido proceso a Keiko Fujimori: congresista peruano)



Sin embargo, el documento no precisó que la salud del exmandatario se encuentre gravemente amenazada, por lo que nuevamente los familiares de las víctimas de los delitos por los que fue condenado cuestionaron que no fuera llevado a una prisión.



La resolución judicial publicada señaló que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que Fujimori "no tiene la condición jurídica de interno" porque "continúa hospitalizado en la clínica".

(Le puede interesar: El 75 % de peruanos considera a Keiko culpable y 71 % justifica su detención)



"Además, no se ha podido ejecutar su captura ni su correspondiente internamiento en un centro penitenciario, ya que la Policía Judicial y la División de Requisitorias no han puesto al citado sentenciado a disposición del INPE", remarcó el documento.



Tras indicar que esta medida es necesaria para que el INPE determine en qué prisión continuará Fujimori cumpliendo su sentencia, sostuvo que la clínica y los médicos de esa institución "son quienes podrían explicar las causas que justifican su internamiento y permanencia en el nosocomio citado".



"Debe precisar la Clínica Centenario Peruano Japonesa la fecha en que dará de alta al señor Fujimori para el cumplimiento de la orden judicial vigente respecto a él", concluyó.



La Sala Penal Especial de la Corte Suprema dejó el pasado 12 de diciembre al voto la apelación que presentó la defensa de Fujimori contra la resolución que anuló el indulto que le dio Kuczynski.



Durante la vista de esta apelación, los abogados de las víctimas sostuvieron que el beneficio otorgado fue "ilegal e inconstitucional", mientras que el abogado del exgobernante, César Nakazaki, dijo que era "una cosa juzgada" y no podía ser revertido por un juez de instrucción.



Fujimori, quien ha cumplido 12 de los 25 años de cárcel dictada por la autoría mediata en las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos, recibió además del indulto una gracia presidencial que lo exoneraba del proceso por el caso Pativilca, donde también es acusado por la autoría mediata de secuestro, tortura y asesinato.

(Le puede interesar: Justicia peruana anuló el indulto a Fujimori y ordenó su captura)



En febrero pasado, un juez indicó que no se le podía aplicar el derecho de gracia en este caso por tratarse de crímenes por lesa humanidad, por lo que ahora el proceso continúa en marcha.



El abogado de las víctimas, Carlos Rivera, declaró que la resolución difundida hoy hace pensar que la sala suprema va a emitir pronto "una resolución de fondo" sobre la apelación.



Nakazaki comentó, por su parte, que "es correcto que se esté revisando periódicamente el estado" de salud de su defendido.