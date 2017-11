Trump apuesta por el bilateralismo en APEC donde Xi defiende la globalización

Jordi Calvet

Danang (Vietnam), 10 nov (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo hoy en Vietnam una apuesta por las relaciones bilaterales en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC), antes de que su homólogo chino, Xi Jinping, defendiera la globalización.

El mandatario estadounidense cargó contra el multilateralismo del que dijo que EEUU ha sido víctima por seguir unas normas que otros países han incumplido, y aseguró que a partir de ahora solo buscará acuerdos "justos y recíprocos".

"EEUU está preparado para trabajar con cada uno de los líderes sentados hoy en esta sala para lograr un comercio mutuamente beneficioso que sea del interés de su país y del mío", dijo Trump en la cumbre que tiene lugar en Danang, en el centro de Vietnam.

"No entraremos en acuerdos grandes que nos tengan maniatados y nos hagan ceder nuestra soberanía", añadió el magnate.

Trump aseguró que mientras EEUU abrió su economía con la rebaja de tarifas y barreras comerciales para permitir la entrada de bienes extranjeros otros países, a los que no identificó, no lo hicieron.

Recriminó a la Organización Mundial del Comercio por acoger países que no cumplen los principios de esta institución, a la que acusó de no haber tratado a EEUU de manera justa.

También denunció prácticas como el "robo masivo" de propiedad intelectual, el subsidio a empresas estatales que perjudican a empresas privadas estadounidenses y los ataques que estas sufren de actores estatales, que tampoco identificó, mediante espionaje o ciberataques.

"Cuando EEUU entre en una relación comercial con otros países esperaremos a partir de ahora que nuestros socios cumplan las normas, tal como hacemos nosotros", dijo Trump.

"Muchas oportunidades de inversión mutuamente beneficiosa se han perdido porque la gente no puede confiar en el sistema. No podemos tolerar más estos abusos crónicos del comercio y no los toleraremos", aseguró el gobernante.

El mandatario estadounidense llegó a Danang procedente de Pekín para presentar ante el APEC su visión para el "Indo-Pacífico", la nueva terminología que utiliza para referirse a la región "Asia-Pacífico" en la que incluye a India para contrarrestar el peso de China.

El de hoy fue el primer discurso de Trump en una cumbre del APEC, tras asumir la presidencia en enero y sacar a EEUU del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) unos días después.

Danang es la cuarta escala que el jefe de la Casa Blanca hace en esta gira asiática durante la cual ha anunciado su intención de corregir el déficit comercial que EEUU mantiene con China y Japón, y del cual culpó a sus predecesores.

Su intervención en la cumbre de APEC fue seguida por la de Xi, quien defendió la globalización como fuente del crecimiento y el desarrollo.

"En las últimas décadas, la globalización económica ha contribuido significativamente al crecimiento mundial. Es más, se ha convertido en un cambio histórico irreversible", dijo el presidente chino.

El mandatario asiático defendió que esta globalización económica debe ser más abierta, inclusiva, equilibrada, justa y beneficiosa para todos.

También abogó por una mayor integración comercial en la región de Asia y el Pacífico y apostó por un comercio global basado en el multilateralismo.

"Deberíamos apoyar una visión multilateral del comercio que permita a los miembros en desarrollo obtener un mayor beneficio del comercio y la inversión", declaró.

El APEC, fundado en 1989, tiene acordado el objetivo de establecer una zona de libre comercio entre las 21 economías miembros para el año 2020.

Los miembros de este bloque son Australia, Brunei, Canadá, Chile, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Filipinas, Hong Kong, Indonesia, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Perú, Rusia, Singapur, Taipei, Tailandia y Vietnam.

El APEC representa el 59 por ciento del PIB mundial, el 49 por ciento del comercio global y forma un mercado de unos 2.850 millones de consumidores. EFE

