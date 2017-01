Trump arremete contra el congresista y líder de derechos civiles John Lewis

Washington, 14 ene (EFE).- El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió hoy contra el congresista demócrata por Georgia y reconocido líder por la defensa de los derechos civiles, John Lewis, al que pidió que se dedicara a los asuntos de su distrito en vez de poner en duda los resultados electorales.

En una serie de comentarios en la red social Twitter, el mandatario electo, que tomará posesión del cargo el 20 de enero en Washington, acusó a Lewis de solo "hablar, hablar y hablar".

"El congresista John Lewis debería pasar más tiempo en arreglar la horrible situación de su distrito, que se está hundiendo (por no mencionar que está infecto de crimen) en vez de quejarse falsamente por los resultados electorales. Es todo hablar, hablar, hablar. No hay acción ni resultados. Triste! (sic)", escribió Trump.

Sus comentarios llegan después de que el histórico líder por los derechos de los negros y compañero del nobel de la Paz Martin Luther King en la famosa Marcha sobre Washington de 1963 haya anunciado que no participará ni asistirá a la investidura del magnate.

Lewis, uno de los legisladores más respetados por ambas bancadas en el Congreso, es uno de los seis congresistas demócratas que hasta el momento han declinado su asistencia al evento, aunque en su caso es más significativo ya que será la primera vez que no lo haga en sus 30 años en el Capitolio.

El icono de los derechos civiles consideró este viernes que Trump "no es un presidente legítimo" dada la injerencia del Gobierno ruso en las comicios presidenciales para ayudar al multimillonario en su victoria.

"Creo en el perdón, creo en tratar de trabajar con la gente, será difícil, va a ser muy difícil, pero no veo a este presidente electo como un presidente legítimo", dijo Lewis en una entrevista con el canal NBC.

"Creo que los rusos participaron en ayudar a este hombre a ser elegido. Y ayudaron a destruir la candidatura de (la demócrata) Hillary Clinton", agregó.

"No pienso asistir a la investidura -continuó-. Será la primera vez que no voy desde que estoy en el Congreso. No puedes estar en casa con algo que sientes que está mal, no está bien", insistió el congresista. EFE