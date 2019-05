Trump da visto bueno a Japón para iniciar conversaciones con Corea del Norte

El primer ministro de Japón, Abe Shinzo, dijo este lunes que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su apoyo para iniciar el diálogo con Corea del Norte, según informaron los medios locales este lunes.

Al dirigirse a una conferencia de prensa con Trump en Tokio, Shinzo dijo que el presidente de Estados Unidos apoyó su búsqueda de una primera cumbre con el líder norcoreano Kim Jong-un, según informó la agencia de noticias japonesa Kyodo News.

Sin embargo, no se ha fijado una fecha para la reunión, agregó.

Trump realiza una visita a Japón y es el primer invitado del Estado en la era del nuevo emperador japonés Naruhito, quien asumió el trono a principios de mayo.

"Japón y Estados Unidos están completamente en la misma página en el manejo de Corea del Norte", dijo Abe.

La declaración se produce a pesar de que Tokio reaccionó bruscamente al lanzamiento de misiles de corto alcance de Pyongyang a principios de mayo.

Al hablar con los reporteros, Trump dijo que los lanzamientos de misiles de Corea del Norte no fueron una violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU (UNSC).

"Todo lo que sé es que no se han realizado pruebas nucleares, no se han lanzado misiles balísticos, no se han lanzado misiles de largo alcance", agregó.

Corea del Norte está bajo severas sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU desde 2006, cuando realizó pruebas nucleares unilaterales.

Trump dijo que no tenía prisa por llegar a un acuerdo con Kim para su desnuclearización, haciendo referencia a las "tremendas sanciones" impuestas al país comunista.

El presidente de Estados Unidos celebró dos cumbres con Kim en Singapur y Hanoi desde junio de 2018. Sin embargo, no ha habido ningún movimiento tangible en la desnuclearización de la península coreana.

Pyongyang culpó a Washington por la ruptura del diálogo y exigió el reemplazo del secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, para futuras conversaciones.

Japón ha implementado sanciones unilaterales contra Corea del Norte desde la primera prueba de armas nucleares de Pyongyang en 2006.

Tokio también culpa a Pyongyang por el secuestro de 17 japoneses.