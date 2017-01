Trump dejará que su secretario de Defensa decida sobre la tortura

Washington, 27 ene (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que, aunque él defiende el uso de la tortura en los interrogatorios a los sospechosos de terrorismo, dejará que su secretario de Defensa, quien se opone a esa táctica, tome la decisión sobre si retomarla o no.

"Él (el general James Mattis) ha dicho públicamente que no cree necesariamente en la tortura y la asfixia simulada ('waterboarding'). Yo no estoy necesariamente de acuerdo, pero su opinión tendrá prioridad (sobre la mía) porque voy a darle ese poder", dijo Trump en una conferencia de prensa conjunta con la primera ministra británica, Theresa May.