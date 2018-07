Trump dice que grabación sin su conocimiento sobre pago a exmodelo es "quizás ilegal"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró hoy que le parece muy sorprendente y hasta “quizás ilegal” el hecho de que su ex abogado Michael Cohen lo haya grabado en una conversación en la que supuestamente hablaban sobre la posibilidad de comprar el silencio de una exmodelo de Playboy.

"Inconcebible que el gobierno irrumpiera en la oficina de un abogado (temprano en la mañana), casi inaudito. Aún más inconcebible que un abogado grabara a un cliente, totalmente inaudito y tal vez ilegal. ¡La buena noticia es que su presidente favorito no hizo nada malo!"

Inconceivable that the government would break into a lawyer’s office (early in the morning) - almost unheard of. Even more inconceivable that a lawyer would tape a client - totally unheard of & perhaps illegal. The good news is that your favorite President did nothing wrong!