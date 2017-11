Trump ofrece relaciones bilaterales con cualquiera que quiera y cumpla reglas

Danang (Vietnam), 10 nov (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy que fortalecerá las relaciones bilaterales con cualquiera que lo desee y cumpla las reglas, en un discurso en el Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC).

"No entraremos en acuerdos grandes que nos tengan maniatados. Debemos asegurar que todo el mundo cumple las reglas, lo que ahora no todos hacen", manifestó Trump en el encuentro que se celebra en Danang (Vietnam).

El mandatario estadounidense declaró su amistad a todos los países de la región y les ofreció un nuevo marco de acuerdo que se base en un trato "justo y recíproco" para fortalecer los lazos y promover la prosperidad y la seguridad en la región.

"Se han perdido muchas oportunidades para el beneficio mutuo porque hay gente en la que no se puede confiar, que no sigue las reglas. No podemos ni vamos a permitirlo más", añadió.

Trump aseguró que en el pasado EEUU abrió su economía sin poner condiciones pero que esta actitud no fue correspondida, y denunció que la Organización Mundial del Comercio admitió el ingreso de países que no han cumplido las normas de la institución.

El mandatario de EEUU llegó a Danang pasado el mediodía procedente de Pekín para presentar ante el APEC su visión para el "Indo-Pacífico", la nueva terminología que utiliza para referirse a la región "Asia-Pacífico".

Esta es la primera participación del presidente estadounidense en el APEC, tras asumir el cargo en enero y sacar a EEUU del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) dos días después. EFE

